Fenerbahçe Doğuş - Kızılyıldız
Fenerbahçe, Kızılyıldız ile Euroleague'de bu akşam zorlu maça çıkacak. Basketbolseveler merakla maçın hangi kanalda yayınlanacğını araştırıyor.
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı, binlerce basketbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın saatini heyecanla bekleyen taraftarlar, bir yandan da karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair detaylar.
FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ
Fenerbahe, Euroleague karşılaşmasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Binlerce basketbolseverin beklediği karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Euroleague'de önemli bir maç olan ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Kızılyıldız maçı canlı olarak beIN SPORTS 3 kanalından izlenebilecek.
İki takım şimdiye kadar 8 kere karşılaştı ve bu karşılaşmaların 7'sini Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
Kızılyıldız, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı. Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 464 sayı üretti.
Kızılyıldız, oynadığı son 5 maçta 446 sayı üretti.
Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Kızılyıldız, bu sezon Euroleague'de çıktığı 12 maçta 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 19:25
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Fenerbahçe Doğuş - Kızılyıldız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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