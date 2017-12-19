Fenerbahçe Doğuş - Kızılyıldız

Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı, binlerce basketbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın saatini heyecanla bekleyen taraftarlar, bir yandan da karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair detaylar.

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ

Fenerbahe, Euroleague karşılaşmasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Binlerce basketbolseverin beklediği karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.

Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Euroleague'de önemli bir maç olan ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Kızılyıldız maçı canlı olarak beIN SPORTS 3 kanalından izlenebilecek.

İki takım şimdiye kadar 8 kere karşılaştı ve bu karşılaşmaların 7'sini Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Kızılyıldız, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı. Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 464 sayı üretti.

Kızılyıldız, oynadığı son 5 maçta 446 sayı üretti.

Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Kızılyıldız, bu sezon Euroleague'de çıktığı 12 maçta 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.





