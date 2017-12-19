 Fenerbahçe Doğuş - Kızılyıldız – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Fenerbahçe Doğuş - Kızılyıldız

    Fenerbahçe Doğuş - Kızılyıldız

    Fenerbahçe, Kızılyıldız ile Euroleague'de bu akşam zorlu maça çıkacak. Basketbolseveler merakla maçın hangi kanalda yayınlanacğını araştırıyor.

    Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı, binlerce basketbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın saatini heyecanla bekleyen taraftarlar, bir yandan da karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair detaylar.

    FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ

    Fenerbahe, Euroleague karşılaşmasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Binlerce basketbolseverin beklediği karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.

    Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Euroleague'de önemli bir maç olan ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Kızılyıldız maçı canlı olarak beIN SPORTS 3 kanalından izlenebilecek.

    İki takım şimdiye kadar 8 kere karşılaştı ve bu karşılaşmaların 7'sini Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

    Kızılyıldız, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı. Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 464 sayı üretti.

    Kızılyıldız, oynadığı son 5 maçta 446 sayı üretti.

    Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Kızılyıldız, bu sezon Euroleague'de çıktığı 12 maçta 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.


    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:25
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