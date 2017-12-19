Fenerbahçe Doğuş 82-56 Kızılyıldız (Maç özeti)

THY Avrupa Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş sahasında Kızılyıldız'ı 82-56 yendi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayan Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 17-11 önde kapattı. 2'nci periyotta hücum performansını artıran Fenerbahçe Doğuş, devreye 8 sayı farkla önde girdi: 41-33. 3'üncü periyotta savunma sertliği artıran sarı-lacivertli ekip, hücumdaki iyi performansını sürdürünce son periyota 20 sayılık farkla girildi. Son periyotta da rakibine oyuna dahil olma fırsatı vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 82-56 galip ayrıldı.



Mücadelenin en skorer isimleri attıkları 15'er sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Jan Vesely ve Kızılyıldız'dan Ognjen Dobric oldu.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş 9'uncu galibiyetini alırken, Kızılyıldız 8'inci mağlubiyetini tattı.



Taraftarlar Pero Antic'i unutmadı

Kızılyıldız forması giyen Fenerbahçe Doğuş'un eski basketbolcusu Pero Antic, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda coşkuyla karşılandı.



Fenerbahçe'nin Euroleague'deki rakibi Kızılyıldız'da forma giyen Fenerbahçe Doğuş'un eski basketbolcusu Pero Antic, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçeli taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Pero Antic için sarı-lacivertliler tribünlerde pankart açarken, Antic'in geçtiğimiz yıl Euroleague şampiyonluğundaki görüntüleri de salonda yayınlandı. Tecrübeli basketbolcu karşılaşmadan önce salonda anons edilirken, Antic eski koçu Obradovic'le de bir araya geldi. Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yöneticisi Ozan Balaban da Antic'le bir süre sohbet etti.



FENERBAHÇE DOĞUŞ - KIZILYILDIZ MAÇ ÖZETİ