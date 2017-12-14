Fenerbahçe Doğuş son topta kaybetti!

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Zalgiris'e 90-89 mağlup oldu.



Sarı lacivertli temsilcimizde Jan Vesely'nin 20 ve Brad Wanamaker'ın 19 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Zalgiris'te ise 22 sayı kaydeden Pangos maçın en skorer ismi oldu.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, bu sonuçla 4. mağlubiyetini alırken, Zalgiris 7. galibiyetini elde etti.

Bu arada mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da tribünden takip etti.



FENERBAHÇE DOĞUŞ 90-89 ZALGIRIS KAUNAS | MAÇ ÖZETİ:



Salon: Ülker

Hakemler: Miguel Perez xx, Piotr Pastusiak xx, Spiros Gkontas xx

Fenerbahçe Doğuş: Thompson xx 2, Melli xxx 13, Melih, Wanamaker xxx 19, Sloukas xxx 11, Nunnally xx 9, Guduric xx 7, Vesely xxx 20, Sinan, Kalinic x, Ali Muhammed, Datome xx 8

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Zalgiris Kaunas: Davies xx 14, Pangos xxx 22, Toupane xxx 16, Jankunas xx 15, Sajus xx 1, Masiulis, Milaknis xx 9, Micic xx 6, Arlauskas x, White xx 5, Kavaliauskas xx 2, Valinskas x

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. periyot: 24-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-41 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 64-63 (Fenerbahçe lehine)

5 Faul Alan: Kavaliauskas (Zalgiris Kaunas)