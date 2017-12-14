CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris
Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.
Karşılaşmayı Miguel Perez Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya) ve Spiros Gkontas (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas maçının özet görüntüleri FOTOMAC.COM.TR'de!Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te oynanacak. Mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin Avrupa sınavının özet görüntüleri, karşılaşmanın hemen ardından Dailymotion & FOTOMAÇ ortaklığıyla fotomac.com.tr'de olacak.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:29
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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