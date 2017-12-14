CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris

Turkish Airlines EuroLeague'de 12. hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. Son şampiyon sarı-lacivertli takım, 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Ligde son 4 maçını kazanan Fenerbahçe Doğuş, son olarak 15 Kasım'da sahasında Olympiakos'a kaybetmişti. Eski Fenerbahçeli, Avrupa Ligi'nin efsane oyuncularından Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris ise 11 maç sonunda 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.Karşılaşmayı Miguel Perez Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya) ve Spiros Gkontas (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas maçının özet görüntüleri FOTOMAC.COM.TR'de!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te oynanacak. Mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin Avrupa sınavının özet görüntüleri, karşılaşmanın hemen ardından Dailymotion & FOTOMAÇ ortaklığıyla fotomac.com.tr'de olacak.