 CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris

    CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris

    Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

    Turkish Airlines EuroLeague'de 12. hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. Son şampiyon sarı-lacivertli takım, 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Ligde son 4 maçını kazanan Fenerbahçe Doğuş, son olarak 15 Kasım'da sahasında Olympiakos'a kaybetmişti. Eski Fenerbahçeli, Avrupa Ligi'nin efsane oyuncularından Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris ise 11 maç sonunda 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.

    Karşılaşmayı Miguel Perez Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya) ve Spiros Gkontas (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek.

    Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas maçının özet görüntüleri FOTOMAC.COM.TR'de!

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te oynanacak. Mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin Avrupa sınavının özet görüntüleri, karşılaşmanın hemen ardından Dailymotion & FOTOMAÇ ortaklığıyla fotomac.com.tr'de olacak.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:29
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