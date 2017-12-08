Fenerbahçe, Barcelona'yı dağıttı
Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague'in 11. haftasında Barcelona Lassa'yı deplasmanda 15 sayı farkla mağlup etti
THY EuroLeague'de çıktığı 10 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Doğuş, Barcelona Lassa'nın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden farklı skorla galip ayrılarak galibiyet sayısını 8'e çıkardı.
Sarı-lacivertlilerde kenardan gelen Kostas Sloukas, 17 sayı 5 asistle maçın yıldızlarından olurken Jan Vesely 13 sayı, Brad Wanamaker 11 sayı, James Nunnally 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:58
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
Fenerbahçe, Barcelona'yı dağıttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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