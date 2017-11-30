 F.Bahçe, İspanya'dan galibiyetle döndü – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    F.Bahçe, İspanya'dan galibiyetle döndü

    F.Bahçe, İspanya'dan galibiyetle döndü

    Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya geldi. .

    Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi son şampiyon Fenerbahçe Doğuş 83-69 kazandı.

    Mücadelenin ilk çeyreği ev sahibi ekibin 25 - 15 üstünlüğü ile geçildi. Temsilcimiz ikinci periyotta farkı kapattı ve soyunma odasına 41 - 37 önde gitti.

    Üçüncü çeyrekte farkı 15 sayıya çıkaran sarı lacivertliler son 10 dakikaya 66 - 51 önde girdi.

    Etkili oyununu son periyotta da sürdüren sarı-lacivertli ekip mücadeleden 83-69 galip ayrıldı.

    Ligde 7'nci galibiyetine ulaşan Fenerbahçe Doğuş'un 3 de mağlubiyeti bulunuyor.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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