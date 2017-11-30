F.Bahçe, İspanya'dan galibiyetle döndü
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya geldi. .
Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi son şampiyon Fenerbahçe Doğuş 83-69 kazandı.
Mücadelenin ilk çeyreği ev sahibi ekibin 25 - 15 üstünlüğü ile geçildi. Temsilcimiz ikinci periyotta farkı kapattı ve soyunma odasına 41 - 37 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı 15 sayıya çıkaran sarı lacivertliler son 10 dakikaya 66 - 51 önde girdi.
Etkili oyununu son periyotta da sürdüren sarı-lacivertli ekip mücadeleden 83-69 galip ayrıldı.
Ligde 7'nci galibiyetine ulaşan Fenerbahçe Doğuş'un 3 de mağlubiyeti bulunuyor.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:19
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Zafer planı hazır
Toplam 9
Yorum
Ultra Aslan Tarihleri logodan ibaret olanlar kendisini dev aynasında görmekten kafalarını kaldıramıyorlar Tudor hücum-press yapsın 20 dakika yeter...
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
fenerkolik fenerbahçe herzamanki gibi haksızlıkla aldı gönül rızası olmadan aldı şimdi bunlar cok normal aziz helal haram bilmiyorki.
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Ahmet Dursun: Beşiktaş'ın bu statta...
Toplam 2
Yorum
gsli alakasi yok sanki bjk sampion olamaz yenemesse 3 puanli systemde hersey olabilir trabzonun bile sansi var
F.Bahçe, İspanya'dan galibiyetle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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