 THY Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları... – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    'nde haftanın sonuçları...

    THY Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları...

    'nde 8. hafta maçlarının ardından Rus ekibi liderliğini korudu.

    Fenerbahçe Doğuş, 8. haftada konuk olduğu lider 'yı uzatmalarda 95-93 mağlup etmeyi başardı.

    Beş maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe Doğuş karşısında sona eren Rus ekibi 14 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Grupta beş galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler ise 13 puanla dördüncü sırada yer aldı.

    Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods takımına evinde tek sayı farkla (82-81) yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 6. mağlubiyetini yaşadı ve 10 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

    'nde 9. hafta maçları 23-24 Kasım'da oynanacak.

    SONUÇLAR
    Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 69-77

    Anadolu Efes - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 81-82

    Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya): 77-97

    Real Madrid (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 89-57

    CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Doğuş: 93-95

    Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 85-59

    AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Brose Bamberg (Almanya): 71-62

    Barcelona Lassa (İspanya) - Valencia (İspanya): 89-71

    PUAN DURUMU

    G M AS YS Av P
    CSKA Moskova 6 2 697 609 88 14
    Olympiakos 6 2 589 559 30 14
    Real Madrid 5 3 684 637 47 13
    Fenerbahçe Doğuş 5 3 613 569 44 13
    Maccabi FOX 5 3 632 607 25 13
    Panathinaikos Superfoods 5 3 626 623 3 13
    Khimki 5 3 631 657 -26 13
    Zalgiris 4 4 636 648 -12 12
    Brose Bamberg 4 4 590 630 -40 12
    Barcelona Lassa 3 5 657 615 42 11
    Baskonia 3 5 644 634 10 11
    Valencia 3 5 597 598 -1 11
    AX Armani Exchange Olimpia Milan 3 5 607 656 -49 11
    Unicaja Malaga 3 5 559 618 -59 11
    Anadolu Efes 2 6 631 663 -32 10
    Kızılyıldız MTS 2 6 583 653 -70 10
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:58
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