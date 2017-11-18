THY Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları...
THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini korudu.
Fenerbahçe Doğuş, 8. haftada konuk olduğu lider CSKA Moskova'yı uzatmalarda 95-93 mağlup etmeyi başardı.
Beş maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe Doğuş karşısında sona eren Rus ekibi 14 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Grupta beş galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler ise 13 puanla dördüncü sırada yer aldı.
Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods takımına evinde tek sayı farkla (82-81) yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 6. mağlubiyetini yaşadı ve 10 puanla 15. sırada kendine yer buldu.
THY Avrupa Ligi'nde 9. hafta maçları 23-24 Kasım'da oynanacak.
SONUÇLAR
Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 69-77
Anadolu Efes - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 81-82
Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya): 77-97
Real Madrid (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 89-57
CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Doğuş: 93-95
Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 85-59
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Brose Bamberg (Almanya): 71-62
Barcelona Lassa (İspanya) - Valencia (İspanya): 89-71
PUAN DURUMU
|CSKA Moskova
|6
|2
|697
|609
|88
|14
|Olympiakos
|6
|2
|589
|559
|30
|14
|Real Madrid
|5
|3
|684
|637
|47
|13
|Fenerbahçe Doğuş
|5
|3
|613
|569
|44
|13
|Maccabi FOX
|5
|3
|632
|607
|25
|13
|Panathinaikos Superfoods
|5
|3
|626
|623
|3
|13
|Khimki
|5
|3
|631
|657
|-26
|13
|Zalgiris
|4
|4
|636
|648
|-12
|12
|Brose Bamberg
|4
|4
|590
|630
|-40
|12
|Barcelona Lassa
|3
|5
|657
|615
|42
|11
|Baskonia
|3
|5
|644
|634
|10
|11
|Valencia
|3
|5
|597
|598
|-1
|11
|AX Armani Exchange Olimpia Milan
|3
|5
|607
|656
|-49
|11
|Unicaja Malaga
|3
|5
|559
|618
|-59
|11
|Anadolu Efes
|2
|6
|631
|663
|-32
|10
|Kızılyıldız MTS
|2
|6
|583
|653
|-70
|10
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:58
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Biz ne farklar gördük!
Toplam 8
Yorum
adalet o farkları nasıl kapattığınızıda 2010-2011 sezonunda gördük. takımıda kendinizide dünyaya rezil ettiniz.
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
evet borç 412 milyon euro kur farkından dolayı yüksek gözüküyor euro 1 liraya düşse borç 412 milyon tl bide bu açıdan bakın
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 3
Yorum
Baboş Akhisar Maçında Penaltınız verildi, rakip 10 kişi bırakıldı, 7 de verildi.. Kusura bakma Fikocum hakem golü de kendisi mi atsa idi ?
THY Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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