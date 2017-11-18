THY Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları...

Fenerbahçe Doğuş, 8. haftada konuk olduğu lider CSKA Moskova'yı uzatmalarda 95-93 mağlup etmeyi başardı.

Beş maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe Doğuş karşısında sona eren Rus ekibi 14 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Grupta beş galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler ise 13 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods takımına evinde tek sayı farkla (82-81) yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 6. mağlubiyetini yaşadı ve 10 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

THY Avrupa Ligi'nde 9. hafta maçları 23-24 Kasım'da oynanacak.



SONUÇLAR

Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail): 69-77

Anadolu Efes - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 81-82

Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya): 77-97

Real Madrid (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya): 89-57

CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Doğuş: 93-95

Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 85-59

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Brose Bamberg (Almanya): 71-62

Barcelona Lassa (İspanya) - Valencia (İspanya): 89-71



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