8. haftanın MVP’si Nick Calathes oldu
THY Euroleague’de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos’un Yunan basketbolcusu Nick Calathes seçildi.
Haftanın diğer dikkat çekici performansı ise Fenerbahçe Doğuş'un Çek basketbolcusu Jan Vesely'den geldi. Sarı-lacivertlilerin Rusya'da CSKA Moskova'yı uzatmada 95-93 yendiği maçta Vesely, 31 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blok oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Başarılı basketbolcu, bu performansı ile 30 verimlilik puanı aldı. Jan Vesely 31 sayıyla Euroleague'deki kariyer rekorunu da kırdı.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:45
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Biz ne farklar gördük!
Toplam 8
Yorum
adalet o farkları nasıl kapattığınızıda 2010-2011 sezonunda gördük. takımıda kendinizide dünyaya rezil ettiniz.
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
evet borç 412 milyon euro kur farkından dolayı yüksek gözüküyor euro 1 liraya düşse borç 412 milyon tl bide bu açıdan bakın
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 3
Yorum
Baboş Akhisar Maçında Penaltınız verildi, rakip 10 kişi bırakıldı, 7 de verildi.. Kusura bakma Fikocum hakem golü de kendisi mi atsa idi ?
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