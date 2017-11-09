Anadolu Efes, deplasmanda Barça'ladı!
THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes ile Barcelona takımları, Palau Blaugrana Spor Salonu’nda karşılaştı
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 89-85 mağlup etti.
Müsabakanın ilk periyodunu 26-15 önde kapatan Anadolu Efes, devre arasına da 42-35 üstün girdi.
Üçüncü periyodu 67-57 önde tamamlayan Anadolu Efes, müsabakadan da 89-85 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Anadolu Efes'ten Vladimir Stimac olurken, Barcelona Lassa adına Kevin Seraphin 19 sayı üretti.
Bu sonuçla İstanbul ekibi altıncı maçında ilk kez galibiyetle tanışırken, Barcelona Lassa 4. mağlubiyetini yaşadı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:09
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Ozan Tufan, Romanya maçında sakatlandı
Toplam 1
Yorum
can Güzel haber topal ve souzada sakatlanırsa alper-ekici-giuliano üçlüsünü izleriz.
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Millilerden kötü prova
Toplam 4
Yorum
dd yerlı hoca gecsın takımın basına bu adam kaosda baska bır seyu yaratmıyor
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Millilerden kötü prova
Toplam 4
Yorum
Etikol Romenler, Türk futbol pazarının büyüklüğünü bildikleri için adeta pazarlama yaptılar. Bizim teknik ekibe gelince; ivme nedir onu öğretin.
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