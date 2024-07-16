Gareth Southgate İngiltere Milli Takımı görevinden ayrıldı

EURO 2024 finalinde İspanya'ya 2-1 kaybeden İngiltere, üst üste ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sonu getiremedi. İngiltere Futbol Federasyonu, faturayı teknik direktöre kesti.

İngiltere Milli Takımı'nda 8 yılda 102 maçta görev alan Gareth Southgate, görevinden ayrıldı. 53 yaşındaki teknik adam bu süreçte hiçbir kupa kazandırmazken; 2 kez Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalyayla noktaladı. Southgate'in İngiltere'si, 2019 Uluslar Ligi'nde ise üçüncü olmuştu.

Deneyimli teknik adam, milli takımda 2.08 puan ortalaması yakalamıştı.