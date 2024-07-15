Şampiyon İspanya

2024 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı İspanya 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. İlk yarıda her iki takımda etkili bir atak geliştiremedi ve ilk devre golsüz eşitlikle sonuçlandı. Finalin ikinci yarısına İspanya çok hızlı başladı. 47'de Yamal, sağ kanattan getirdiği topta Nico Williams'ı gördü. Topu alan Williams, ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

PALMER'IN GOLÜ YETMEDİ

İngiltere, 73'te sonradan oyuna giren Palmer'ın ceza sahası dışından attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. 86'da Cucurella'nın pasında Oyarzabal meşin yuvarlığı ağlara yolladı ve İspanya'yı zafere taşıdı: 2-1. Dev finali kazanan İspanya, 1964, 2008 ve 2012 yıllarının ardından dördüncü kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. İspanya ayrıca Avrupa Şampiyonası'nı tarihte en çok kazanan takım olmayı da başardı.

İNGİLTERE'YE ÜST ÜSTE 2. HÜSRAN

İngiltere, EURO 2020 finalinde yaşadığı İtalya hezimetinin ardından, EURO 2024'te de finalde İspanya'ya mağlup olarak turnuvada üst üste ikinci finalini kaybetti. Gareth Southgate, Avrupa Şampiyonası tarihinde iki final kaybeden ilk teknik direktör oldu. Berlin'de stadın büyük bölümünü dolduran İngilizler, maç sonunda büyük hüzün yaşadı.

MÜTHİŞ KAPANIŞ SEREMONİSİ

Berlin'deki final karşılaşması öncesinde EURO 2024'ün kapanış seremonisi gerçekleştirildi. "El sıkışma" temalı gösteride, Berlin merkezli Lunatix Dans Topluluğu sahne aldı. Seremoni, havai fişek gösterisiyle sona erdi. Karşılaşma öncesinde şampiyonluk kupasını sahaya son şampiyon (EURO 2020) İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi.