EURO 2024 finalinde İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, yeni bir rekora imza attı.İngiltere maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde forma giyen ve uluslararası bir turnuvada kupa kazanan en genç futbolcu oldu. 17 yaşındaki Yamal, Brezilyalı efsane Pele'nin en genç final oynayan futbolcu unvanını kırdı. Pele, 1958 Dünya Kupası finalinde, 17 yaş 249 günlük iken sahaya çıkmış ve 5-2'lik maçta iki gol atmıştı. Yarı finalde Fransa'ya attığı golle Avrupa Şampiyonaları tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını kazanan Yamal, rekorları alt üst etti. Finale kadar İspanya'nın attığı 13 gole 3 gol, 1 asist ile katkı veren Altın Çocuk Yamal, dünkü finalde ilk golde yakın dostu Nico Williams'a asist yaptı ve 4 golle turnuvanın asist kralı oldu.