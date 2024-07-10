İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Her maç sonunda basınla sorunlar yaşayan tecrübeli çalıştırıcıya ülkede de tepkiler çok fazla. İngiliz menajer, gelen ağır eleştiriler sonrasında, "İnanılmaz bir savaş veriyoruz" dedi. İngiltere'nin bu turnuvada şampiyon olamaması halinde Southgate'in gönderileceği Ada medyasında sık sık dile getiriliyor.

75 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR

Hollanda'nın A Milli Takımımızı, 2-1 yenerek yarı finale yükselmesinin ardından ülke vatandaşları Almanya'ya akın etmeye başladı. Bugün İngiltere karşısında final mücadelesi verecek olan Hollanda'yı 75 bin taraftarın destekleyeceği belirtildi. Hollanda Futbol Federasyonu, 9.500'ü Signal İduna Park'ta olmak üzere kentte toplamda 75 bin Hollanda taraftarının yer alacağını açıkladı. Taraftarlar takımlarının finale çıkacağına inanıyor.

ELEŞTİRİLER RONALDO'YA

İngiliz basını, Portekiz'in EURO 2024'e veda etmesinin ardından Cristiano Ronaldo'ya ağır sözlerle yüklendi. Dailymail, "39 yaşındaki oyuncu Portekiz adına turnuvalardaki en kötü oyununu sergiledi. Şok eden bir istatistiğe de imza attı. Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda Portekiz adına tam 93 şut attı. Kariyeri boyunca yakaladığı başarılı performansa rağmen 93 şuttan sadece 3'ünü golle sonuçlandırdı. 90 şutta ağları sarsamayarak kırılması zor bir rekora imza attı" dedi.