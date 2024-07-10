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Hollanda İngiltere maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

EURO 2024'te yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleden galip ayrılan taraf dev finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak. Hollanda - İngiltere maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 22:17
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Hollanda İngiltere maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

Dev turnuvada sona doğru yaklaşılıyor. EURO 2024'ün yarı final maçında Hollanda ile İngiltere kozlarını paylaşıyor.

Kazanan takım finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI 11'LERİ:

Hollanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Xavi Simons, Memphis Depay; Gakpo

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Bellingham, Foden; Kane

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda - İngiltere maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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