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Boğa finalde

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final ilk maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı 2-1 kazanan İspanya, finale çıkan ilk ekip oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Boğa finalde

Fransa, 9. dakikada Kylian Mbappe'nin soldan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Randal Kolo Muani ile 1-0 öne geçti... Bu aynı zamanda EURO 2024'te akan oyunda Fransa'nın attığı ilk gol oldu. Lamine Yamal ile 21. dakikada eşitliği bulan İspanya, 25. dakikada Olmo ile öne geçip maçı da kazandı. EURO 2024'te ilk finalist olan İspanya, İngiltere-Hollanda galibiyle karşılaşacak

LAMİNE YAMAL ARDA'YI GEÇTİ

Fransa ağlarını sarsan İspanyol yıldız Lamine Yamal tarihe geçti. Lamine Yamal, attığı golle Pepe'nin (17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan genç oyuncu (16 yaş 362 gün) oldu. Yamal ayrıca, 19 yaşında gol atarak rekoru elinde bulunduran Arda Güler'i de geçerek Avrupa Şampiyonası tarihinde de gol atan en genç isim olmayı başardı.

İspanya ile Fransa arasındaki maçta tribünlerin çoğunluğu Alman seyircilerle doluydu. Çeyrek finalde İspanpa karşısında elenen Almanlar, turu geçecekleri ümidiyle bu maçın biletlerini almıştı. Ancak İspanya'ya yenilen Almanlar, çeyrek final maçında penaltı bekledikleri pozisyonda topa elle müdehale eden İspanyol sol bek Cucurella'yı, her topu ayağına alışta ıslıklarla protesto ettiler ve yoğun bir tepki gösterdiler.

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