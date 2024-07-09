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4 yılda zirveye

4 yıl önce TFF 1. Lig’de forma giyen Barış Alper Yılmaz, EURO 2024’te gösterdiği performansla Avrupa’nın gündemine oturdu

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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4 yılda zirveye

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) performansıyla Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, son 4 yılda kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. 2020'de 1.Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper, burada gösterdiği performansla 2021-2022 sezonunun yaz transfer döneminde 2.1 milyon euroya Galatasaray'a transfer oldu.

BURUK'LA SIÇRADI

İLK sezonunda pek fazla varlık gösteremeyen genç oyuncu, 2022'de Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçmesiyle birlikte yükseliş dönemine girdi. Barış, istikrarını bir sonraki sezon da sürdürdü ve hatta performansına dikey bir ivme kazandırdı. G.Saray'ın vazgeçilmezi olan Barış, buradaki performansını milli takıma da taşıdı ve 4 yılda TFF 1.Lig'den Avrupa'nın zirvesine çıktı.

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