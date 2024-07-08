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İkinci ev sahibi elendi

A Milli Takımımızın, EURO 2024'te Hollanda'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde elenmesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Hollanda'dan De Telegraaf maça geniş yer ayırarak, "Türkiye'ye karşı oynamak hiç de kolay değildi, zor bir maç oldu" vurgusunu yaptı. İspanya'dan El Pais de Türkiye'nin taraftar gücüne değinip, "Coşkulu ve savaşçı bir Türkiye karşısında Hollanda zorlandı. Koeman'ın takımı Türk taraftarların coşkusuyla ısınan atmosferde çok çalışmak zorunda kaldı. Almanya'nın ardından turnuvanın ikinci ev sahibi de elendi" diye yazdı. Belçika'da yayın yapan HLN, "Bu turnuvada oyuncular ve taraftarlar arasında çok iyi bir etkileşim oluşturan Türkiye'ye karşı Hollanda zorlansa da kazanmayı başardı" ifadelerini kullandı. Almanya'dan Der Westen, "Türkiye adına etkileyici bir turnuva çeyrek finalle sona erdi. Dramatik bir şekilde elenen Türkiye'de, acı vedaya rağmen gurur hakim" dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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İkinci ev sahibi elendi

A Milli Takımımızın, EURO 2024'te Hollanda'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde elenmesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Hollanda'dan De Telegraaf maça geniş yer ayırarak, "Türkiye'ye karşı oynamak hiç de kolay değildi, zor bir maç oldu" vurgusunu yaptı. İspanya'dan El Pais de Türkiye'nin taraftar gücüne değinip, "Coşkulu ve savaşçı bir Türkiye karşısında Hollanda zorlandı. Koeman'ın takımı Türk taraftarların coşkusuyla ısınan atmosferde çok çalışmak zorunda kaldı. Almanya'nın ardından turnuvanın ikinci ev sahibi de elendi" diye yazdı. Belçika'da yayın yapan HLN, "Bu turnuvada oyuncular ve taraftarlar arasında çok iyi bir etkileşim oluşturan Türkiye'ye karşı Hollanda zorlansa da kazanmayı başardı" ifadelerini kullandı. Almanya'dan Der Westen, "Türkiye adına etkileyici bir turnuva çeyrek finalle sona erdi. Dramatik bir şekilde elenen Türkiye'de, acı vedaya rağmen gurur hakim" dedi.

İYİLER İZ BIRAKIR

İspanya'dan Marca gazetesi, "Arda Güler Avrupa Şampiyonası'ndan ayrılıyor. Er ya da geç, herkes ayrılır ama iyi olanlar iz bırakır. Madridli oyuncu bunu hem sol ayağıyla hem de Samet Akaydın'a yaptığı asiste sağ ayağıyla yaptı. Türkler için bir başka maç, son maç ve sansasyon yine Arda Güler'di" dedi.

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