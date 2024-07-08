Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 kaybettiğimiz maçta A Milli Futbol Takımımızı yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyelim, kısmet buraya kadarmış. Son saniyeye kadar ellerinden gelenin en iyisini yapan, bizlere büyük bir heyecan ve gurur yaşatan millilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bütün bunların yanında da gerek gurbetçilerimiz gerek ülkemizden bu maçı izlemek için gelen vatandaşlarımız, her şeyiyle buraya gönüllerini koydular ve bu üstün mücadelede onlar da katkılarını verdiler" dedi.

BAŞIMIZ DİK AYRILDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En az galip gelmiş kadar stattan başımız dik ayrıldık. Maçın sonunda da soyunma odasında gerek Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, gerek ekibi, gerekse bütün futbolcularımızla, Federasyon Başkanımızla görüşme fırsatımız oldu. Tek tek kendileriyle kucaklaştık. Artık, dünya şampiyonası ve bundan sonraki UEFA şampiyonasına hedef büyüterek yürüyeceğiz dedik. Genç bir milli takıma sahibiz. Çok daha yetişmiş, çok daha organize bir milli takımla bu döneme hazırlanırız. Bizim çocuklarla birlikte, aslanlarımızı turnuvaya en iyi şekilde hazırlayan teknik direktörümüz Sayın Montella ve ekibini, milli takımın tüm emekçilerini de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

BIRAKIN İŞİNİ YAPSIN

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her teknik direktörün savunulan yanı olur. Hatasız insan olmayacağı gibi tabii ki hatasız teknik direktör de olmaz. Montella bir defa kendini zaten ispatlamış bir insan. Şimdi bugün hemen saldırmaya başlamışlar. Neymiş? Değişiklikleri zamanında yapmamış. Yok artık bırak da yani onu da o yapsın. Galip geldiği zaman takım Montella iyi, mağlubiyet olduğu zaman kötü" yorumunu yaptı.

SİYASİ BİR KARAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine ilişkin, "UEFA'nın Merih'e verdiği 2 maç men cezası, açık söylemek gerekirse şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. Bunun izahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar. Bu karar vicdanları karartmıştır, ama millilerimizin moral ve motivasyonunu hamdolsun etkilememiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen A Milli Futbol Takımımız Hollanda gibi bir futbol ekolüne adeta kök söktürdü" diye konuştu.

ARDA GÜLER'E SABREDİLMELİ

Milli futbolcularımıza övgüler yağdıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mert Günok... 35 yaşında bir kalecinin böyle bir refleks ortaya koyması anlatılır bir şey değil. Yani adeta yaylandı ve topu oradan çıkardı. Bir önceki maçta maalesef hakemlerin vurdumduymazlığı ortaya çıktı. Kalktılar sayılmaması gereken golü saydılar. Arda Güler'e gelince... Arda tabii şu anda 19 yaşında ama Arda 10 yaşın altında top oynamaya başladı. Allah gerçekten kendisine çok farklı kabiliyetler de verdi. Biraz sabretmek ve Arda'ya fırsat vermek gerekiyor. Şımarmadan, kararlı ve istikrarlı bir şekilde yola devam ederse Arda'dan Türkiye çok istifade eder. Şu anda bulunduğu Real Madrid takımı da çok istifade eder" diye ekledi.

KALICILIK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önemli olan iki husus var. Bir tepeden tırnağa federasyonun yapısı, iki teknik kadroların kalıcılığı... Dikkat edin Batı'ya veya dünyadaki işleyişe, çorap söküğü gibi bir taraftan ör bir taraftan sökülsün, böyle bir şey yok. Yani oturtacaksan bir yapıyı, kalıcılığı çok önemli. Şimdi bu kalıcılığı yakalayabilmek için de şu anda güzel bir tırmanış, genç bir ekip var. Dolayısıyla bu genç ekiple beraber, bir diğer taraftan da yönetim kadrolarını kalıcı kılmak suretiyle atılacak adımlardan ben netice alınabileceğine inanıyorum. Yoksa durmadan değiştir, tekrar getir. Bugüne kadar öyle olmadı mı? Hep değişti. Teknik kadrolar öyle değişti. Federasyon da aynı şeyleri yaşadı. Öyle olmaz" dedi.

TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK

A Milli Takımımızı destekleyen taraftarları asla unutmayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Caddeleri dolduran vatandaşlarımızla da ayrıca gururlandık. Göğsümüzü kabartan, gözlerimizi yaşartan bir kardeşlik iklimine şahit olduk. Türkiye'nin, Almanya'nın ve Avrupa'nın birçok farklı yerinden gelip, önce Berlin'i sonra maçın oynandığı Olimpiyat Stadı'nı bayram yerine çeviren, burada olmasa da dualarıyla ekranları başında takımımıza destek olan tüm kardeşlerime, Cumhurbaşkanı olarak çok çok teşekkür ediyorum. Sadece takımımız değil millilerimizi destekleyen taraftarımız da taşkınlığa prim vermeden Türkiye'nin ne kadar vakur bir ülke olduğunu, Türk milletinin de ne denli şerefli bir millet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiler. Rabb'im hepsinden razı olsun" dedi.

BİZ SİZDEN MEMNUNUZ

Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşan A Milli Takımımızı yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müsabaka sonrası ay yıldızlıların soyunma odasına inerek, tek tek futbolcuları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var, gelecekte de biz bu işi götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz" ifadelerini kullandı.

İSTİKBALİYLE OYNAMAMAK LAZIM

Ay yıldızlı ekibimizin parlayan isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'na dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani şimdi mesela bakıyorsun bir Ferdi Kadıoğlu'na, çok hırslı. Biz futbol oynadığımız zaman da hocamız bize derdi ki, 'oğlum topu yiyeceksiniz.' Top yenir mi? 'Yiyeceksiniz.' Yani bu ne demek? Hırsını ortaya tam manasıyla koyacaksın. Şimdi mesela Ferdi'de bu var. O boyuyla Ferdi çok hırslı. Topu aldığı zaman, söktüğü zaman geriden forvete katılması çok çok sağlam. Şimdi onunla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Jose Mourinho, 'gidemez' dedi. Ferdi'nin de istikbaliyle oynamamak lazım" ifadelerini kullandı.