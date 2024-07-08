A Milli Futbol Takımımız ile EURO 2024'te son derece başarılı bir turnuva geçiren Ferdi Kadıoğlu, Hollanda ile oynanan maçın ardından alkışları aldı. Avrupa'da büyük beğeni kazanan Ferdi için RTL yorumcusu Wolff Fuss, "Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu" dedi. SKY Sport'ta da Hollanda maçının sonrasında Ferdi öne çıkarılarak, "Ferdi müthiş bir turnuva geçirdi. Enerjisi, hızı ve tekniğiyle kesinlikle çok büyük bir değer olduğunu gösterdi" yorumu yapıldı. Yıldız futbolcu da sosyal medyadan bir açıklama paylaşarak, "Ülkemi temsil etmekten ve bu takımın bir parçası olup Ay Yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Gittiğimiz her yerde karşılaştığımız eşsiz destek için sonsuz teşekkürler" diye vurguladı.

HER YERDE ZİRVEDE

EURO 2024'te çeyrek finalde veda etmemize rağmen turnuvanın en iyi sol beki olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu, istatistiklerde de öne çıktı. Ferdi; 35 kez ile en fazla ikili mücadele kazanan, 12 kez ile en fazla top kapan, 25 kez ile en fazla sahipsiz top kazanan ve 12 kez ile en fazla şut pası veren Türk futbolcu oldu.