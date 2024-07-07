Spor yazarları Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi!
Son dakika Milli Takım haberleri: A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek final turunda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Bizim Çocuklar, rakibine 2-1 mağlup olarak çeyrek finalde elendi. Fotomaç Gazetesi yazarları, Hollanda - Türkiye maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (Milli Takım spor haberi)
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Harika bir golle öne geçtik. Avrupa Şampiyonları ve Dünya Kupaları hep bir yıldız çıkarır. Bu turnuvanın yıldızı ise saha şimdiden ARDA GÜLER oldu. Arda Güler, EURO 2024'e mührünü bastı.
Attığımız golde üç stoperimiz de ceza sahasındaydı. İşte cesur futbol diye ben buna derim. Belki santrforsuz oynuyoruz ama gizli golcülerimiz (stoperlerimiz) var ve rakibi bu taktikle avlıyoruz!
Arda Güler, ayağına aldığı her toptan sonra sahayı bir radar gibi tarıyor, rakibin adeta bir röntgenini çekiyor ve en zayıf noktasına topu atıyor. Hollanda'nın dün en çaresiz kaldığı anlar, Arda Güler'in topla buluştuğu anlardı.
İlk yarıda Hollanda'ya belki fazla şut şansı verdik ama kalemize gelen şutlar, karavana ve yüreğimizi ağzımıza getiren vuruşlar değildi. İlk yarıda kalecimiz Mert Günok'a iş bile düşmedi, varın gerisini siz düşünün!
Hollanda, ikinci yarıda Weghorts oyuna girdikten sonra havadan ortalarla kalemizde etkili olmaya çalıştı. 56'da 'altın ayak' Arda Güler'in uzun menzilli serbest vuruşunda top yan direğe çarparak dışarı gitti. O nasıl bir vuruştu öyle!
Büyüksün Çocuk!
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Her şey yolunda giderken, Hollanda duran toptan golü buldu. Sonrasında Mert Müldür'ün kalemize attığı golle geriye düştük. Çok baskı yedik ikinci yarıda. Montella, oyuncu değişikliklerinde yine çok geç kaldı. Montella'nın maça Kenan'la başlaması yanlıştı.
Kerem Aktürkoğlu'nu da oyuna geç aldı.
Fransız hakem Clement Turpin, net penaltımızı es geçti.
Ayrıca rakibe vermediği net iki kırmızı kart var. Bütün takdir haklarını da Hollanda'dan yana kullandı. Belki kaybettik ama yürekli futbol oynadık. Hollanda'ya futbol olarak hiç boyun eğmedik!
Bireysel hatalardan ve Fransız hakem Turpin'in berbat yönetimi ile maçı kaybettik ve turnuvaya veda ettik. Ama EURO 2024'e Türk damgasını vurduk! Muhteşem taraftarlarımızla! Futbolumuzla...
Teşekkürler A Milli Takım! Bize yaşattığın o tarifsiz mutluluk için!
TURGAY DEMİR - HOCAMIZ OLMAYINCA!
Kenarda iyi bir teknik adamımız olsa şu anda yarı finaldeydik! Montella maça dalıp gidiyor. Uyuyor adeta… Hollanda'nın önde yaptığı baskıyı sağlam ikili mücadeleler iyi paslaşmalarla kırmış, golü de bulmuşuz. Rakip Weghorst'la çift forvete dönmüş ve arkada derin boşluklar var.,, O bölümde Kerem, Semih gibi hızlı oyuncularımızı sahaya sürsek, oyunda olmayan Hakan ve Kenan'ı kenara alsak, yorulan Salih'in yerine orta sahaya bir takviye yapsak muhtemelen gol yemeden önce ikinciyi atmış olurduk. Montella bunları yapmadı…
Gol, hatta iki gol yememizi bekledi. Geriye düşünce ancak uyanan İtalyan, Cenk, Kerem ve Okay'ı aldı ve oyun hemen lehimize döndü. Dayanılmaz bir baskı kurup tam dört net pozisyon yakaladık, Hollanda resmen panikledi… Bu manzara bile Montella'nın ne kadar büyük hata yaptığının kanıtıydı.
Sonra yetmedi turnuvanın başından, hatta hazırlık maçlarından itibaren bir türlü görmediği Semih Kılıçsoy'u sürdü sahaya çaresizce… Bizim sitenin çocuklarıyla birlikte izledik maçı, cümbür, cemaaat. Çecero'nun Ezel'i de aramızdaydı. Semih oyuna girerken hepsi ayrı bir umutlandı, alkışladılar… Yedi-sekiz yaşlarındaki çocukların gördüğünü Montella göremiyor maalesef.
Harika bir jenerasyon vasat bir teknik adamın ellerinde heba oluyor vesselam. Bozkurt işareti nedeniyle tüm kinini kusan, moralimizi bozan UEFA şimdi mutludur muhtemelen. Yine de teşekkürler, başta Merih, Mert, Ferdi, Arda ve Cenk olmak üzere tüm çocuklarımıza.. Sana teşekkür falan yok Montella!..
REHA KAPSAL - TEŞEKKÜRLER ÇOCUKLAR
Son sekizdeyiz ve rakip Hollanda. Ama kimin umrunda. Yine bu turnuvanın başındaki gibi Berlin'de 60 bin Türk tribünde havamız ve coşkumuz enfesti.
Bu ortamda maça başlıyoruz. Montella doğru diziliş yapmıştı. Top bizde iken 3/4/2/1; top rakipte olduğunda 5/4/1 veya 5/2/3. Savunmada birimler arası mesafe gayet iyi.
Takımın boyu Hollanda'ya geçtiğinde 25 metre enine ve boyuna kaymalar rakibe alan ve de zaten bırakmayarak kurgulanan oyun gayet başarılı Bu şartlar altında geçiş hücumu ve duran toptan gol bulurduk. Nitekim Samet'in mükemmel kafa vuruşu ile golü attık ve ilk yarıyı istediğimiz gibi oynayarak ve 1-0 önde kapattık. Bu çok iyi oldu.
Burda şunu söylemek istiyorum. Oyuncu değişikliği için ille gol mü yememiz lazım? Dakika olmuş 70, sahada 3-4 futbolcu oyundan düşmüş ve Montella'dan hamle yok.
Turnuvada zaten genelde hep aynı 11'lerle oynuyoruz. İkinci yarı bazı oyuncuların fiziksek düşüklerini görüp daha erkenden bu hamleyi yapmalıydık. Kolman maç 1-0 iken, 1-1 olduğunda ve 2-1 öne geçtiğinde hemen hamle yaptı ama bizim hoca sadece oyunu seyretti. EURO 2024'te sahada takımımızla, tribünlerde taraftarımızla renk kattık. Takımımız ilerisi için umut verdi. Hepinizin yüreğine ve emeğine sağlık. Teşekkürler çocuklar.
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