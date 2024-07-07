Penaltıcı Ada

EURO 2024 çeyrek finalinde Gareth Southgate'in ekibi İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçta Murat Yakın'ın yönetimindeki İsviçre'yi penaltılarda 5-3 yenerek yarı finale yükseldi. Düsseldorf Arena'da oynanan maçta İsviçre 75. dakikada Breel Embolo ile öne geçerken İngiltere'nin golünü ise 80. dakikada Bukayo Saka kaydetti. İngiltere'de Palmer, Bellingham, Saka, Toney ve Alexander Arnold penaltı atışlarını gole çevirdi. İsviçre'de ise ilk olarak topun başına geçen Akanji'nin vuruşunda kaleci Pickford gole izin vermedi. Sonraki atışlarda Schar, Shaqiri ve Amdouni fileleri havalandırsa da bu tur için İsviçre'ye yeterli olmadı.
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