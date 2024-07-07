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Hakem katliamı

Ay yıldızlı takımımızın Hollanda’ya elendiği gecede Fransız hakem Clement Turpin ve VAR ekibi skandal kararlarıyla maçın önüne geçti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Hakem katliamı

Hollanda karşısında 2-1 kaybederek EURO 2024'e veda eden A Milli Takımımızda maçın hakemi Clement Turpin'e büyük bir tepki vardı.

Fransız hakem 90 dakika boyunca çaldığı ve çalmadığı düdüklerle son derece kötü bir maç yönetti. Aynı şekilde VAR'da yer alan Fransız hakem Jerome Brisard da kritik pozisyonlara müdahale etmeyerek tepki topladı. 30'ncu dakikada Xavi Simons'un Mert Müldür'ün ayak bileğine bastığı pozisyonu sarı kartla geçiştirip kırmızı kart göstermeyen Turpin, Barış Alper Yılmaz'ın Hollanda savunması karşısında yaşadığı sıkıntıları da görmezden geldi.

9'ncu dakikada De Vrij'ın Barış Alper'e faulünde son adam olmasına rağmen kırmızı kartı göstermedi. Ayrıca 30'da Van Dijk'ın yaptığı penaltı ve yine 41'de Dumfries'in penaltı gereken hareketinde Barış Alper'in itirazları sonuçsuz kaldı. Bu pozisyonlara VAR'dan da uyarı gelmedi. Mücadelenin ikinci yarısında Hollanda'da van de Ven'in Samet'i sakatladığı pozisyonda da kırmızı kart yine es geçildi.

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