Gurur duymalıyız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularından övgüyle bahsetti. Şampiyonanın en iyi 5. takımı olduklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, "EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Bir hayalimiz vardı, çok da yaklaştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı yok. Gururlanmalıyız. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle..." dedi.

KARAKTERİMİZİ YANSITTIK

Maçın genelinde iyi olduklarını belirten Montella, sözlerini şöyle sürdürdü: " 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. O bölümde turnuvanın en genç takımı olduğumuz için o anları yönetemedik, daha iyi yönetebilirdik. Oynama şeklimiz ve karakterimize herkes sempati duydu. Bunu sonraki turnuvalara götürmemiz gerekiyor. 2032'de takımın yarısı hala kadroda olacak. Çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik."