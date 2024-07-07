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Gönüllerin şampiyonuyuz

Mehmet Büyükekşi: Millilerimiz gönlümüzün şampiyonu. Daha iyisini yapacağız

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Gönüllerin şampiyonuyuz
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın gönüllerin şampiyonu olduğunu söyledi. Oyuncuları teker teker kutlayan Büyükekşi, "Milli Takımımızı tebrik ediyoruz. Çok güzel mutluluklar yaşattılar. Gurur duyduk. Bugün de yine onlarla gurur duyuyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı. Son 16 ve çeyrek final oynadık. 2032'de Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Gençlerimiz daha da tecrübelenecek. Milli Takım bizim gönlümüzün şampiyonu. Milli Takımımızı alkışlıyorum. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda daha güzel başarıları hep birlikte elde edeceğiz" dedi.
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