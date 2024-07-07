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Fatih Terim'den Hollanda - Türkiye maçı sonrası flaş yorum!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1'lik skorla mağlup olup turnuvaya veda etti. Bizim Çocuklar'ın skora rağmen gösterdikleri performans büyük alkış aldı. Ay-yıldızlıların eski teknik direktörlerinden olan Fatih Terim de karşılaşma hakkında dikkat çeken yorumlara yer verdi. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 12:50
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Fatih Terim'den Hollanda - Türkiye maçı sonrası flaş yorum!

Deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 kaybedip turnuvaya veda ettiği maçı değerlendirdi.

Fatih Terim'den Hollanda - Türkiye maçı sonrası flaş yorum!

beIN SPORTS'da konuşan Fatih Terim, Hollanda'nın ikinci yarıda tempoyu artırıp daha etkili olduğunu belirtti.

Fatih Terim'den Hollanda - Türkiye maçı sonrası flaş yorum!

İkinci yarının başında çok fazla geriye yaslandığımızı belirten Terim, "Pas yapmayı unuttuk. Böyle bir anda Hollanda baskısından kurtulamazsınız" dedi.

Fatih Terim'den Hollanda - Türkiye maçı sonrası flaş yorum!

"İkinci yarıda kalemizde çok fazla tehlike gördük" diyen tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda geri düşene kadar hiçbir tehlikemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den Hollanda - Türkiye maçı sonrası flaş yorum!

Öte yandan Fatih Terim, Hollanda maçı için "Turnuvada en rahat kazanacağımız maç buydu" şeklinde konuştu. Türkiye'nin Hollanda yenilgisiyle yarı finali değil finali kaybettiğini aktaran deneyimli teknik direktör, "Sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Kazanırsınız ama başarılı olamazsınız. Takımımızın çok önemli bir ofansif gücü var. Bizim için çok yazık oldu" dedi.

Fatih Terim'den Hollanda - Türkiye maçı sonrası flaş yorum!

Yarı finale çıkmış olduğumuz senaryoda İngiltere'ye karşı da şansımızı yüksek gören Terim, "İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriydim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den Hollanda - Türkiye maçı sonrası flaş yorum!

Yarı finale çıkmış olduğumuz senaryoda İngiltere'ye karşı da şansımızı yüksek gören Terim, "İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriydim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız." ifadelerini kullandı.

Hollanda savunmasının Türkiye maçında problem yaşadığını belirten Fatih Terim, "Hollanda'nın bireysel yeteneklerini, kanatlardan gelmelerini önleyemedik. Her uzun topta Hollanda savunmasının problem yaşadığı bir takımı hiç hatırlamıyorum ama maalesef buna rağmen maçı kazandılar" dedi.

Fatih Terim'den Hollanda - Türkiye maçı sonrası flaş yorum!

"Turnuvaya renk kattık" diyen Terim, "Başta Montella olmak üzere teknik ekibi ve oyuncuları canı gönülden kutluyorum. Bizi çok güzel temsil ettiler. Taraftarımız muhteşemdi. Kaybetmeyi de bilmeliyiz. Turnuvaya renk getirdik" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

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