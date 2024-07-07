Fatih Terim'den Hollanda - Türkiye maçı sonrası flaş yorum!

Yarı finale çıkmış olduğumuz senaryoda İngiltere'ye karşı da şansımızı yüksek gören Terim, "İngiltere'nin de bizim oyunumuz karşısında çok fazla şansı olacağını düşünmeyen biriydim. Yetenekli takımımız var ama bugün maalesef hiç beklemediğimiz noktadayız." ifadelerini kullandı. Hollanda savunmasının Türkiye maçında problem yaşadığını belirten Fatih Terim, "Hollanda'nın bireysel yeteneklerini, kanatlardan gelmelerini önleyemedik. Her uzun topta Hollanda savunmasının problem yaşadığı bir takımı hiç hatırlamıyorum ama maalesef buna rağmen maçı kazandılar" dedi.