Haberler Haberler Çılgın Türkler

Çılgın Türkler

Kırmızı duvar, Dortmund, Hamburg ve Leipzig sokaklarında olduğu gibi Berlin’de de Bizim Çocukları yalnız bırakmadı. Yaklaşık 50 bin Türk, Olimpiyat Stadına doğru yürürken Merih lehine sloganlar attı ve Millilerimize büyük destek verdi

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çılgın Türkler

Türk taraftarlar Berlin'i adeta kırmızı beyaza boyadı. Breitscheidplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 50 bin Türk taraftar marşlar ve şarkılar eşliğinde çeyrek final maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'na doğru hep birlikte yürüyüşe geçti. Berlin sokakları, milli takım formaları taşıyan ve Türk bayrakları dalgalandıran taraftarlar bir anda kırmızı-beyaz renklere büründü. Yürüyüş esnasında taraftar konvoyuna mehteran takımı da eşlik etti. Taraftarlar güzergah boyunca şarkılar söyledi, Türkiye tezahüratları yaptı ve mehter marşlarına eşlik etti. Taraftarlarımız Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral lehine de tezahüratlarda bulundu. Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı. Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu. Bu arada birçok taraftarın, yürüyüş sırasında "bozkurt" işareti yaptığı dikkatleri çekti.

Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik
'Bizim Çocuklar' hakemi geçemedi!
DİĞER
Hollanda’ya golünü attı, secdeye yattı! Merih yoksa Samet var: Avrupa’nın ortasında büyük ses getirdi…
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: "Bahaneleri kalmayacak"
Transfer bu hafta bitiyor! G.Saray'dan yeni teklif
F.Bahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DEPREM SON DAKİKA📌 | 7 Temmuz
'Bizim Çocuklar' hakemi geçemedi!
HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI | 2024 resimli, kısa, farklı Hicri yılbaşı mesajları
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz 07:03
Konyaspor'dan çifte imza Konyaspor'dan çifte imza 01:38
Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti 01:38
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 01:38
Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... 01:24
F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi 01:15
Daha Eski
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 01:15
Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! 01:15
Dzeko kafaları karıştırdı! Dzeko kafaları karıştırdı! 01:15
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! 01:15
Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! 01:15
F.Bahçe'ye El Kaabi müjdesi! F.Bahçe'ye El Kaabi müjdesi! 01:15