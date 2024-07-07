Çılgın Türkler

Türk taraftarlar Berlin'i adeta kırmızı beyaza boyadı. Breitscheidplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 50 bin Türk taraftar marşlar ve şarkılar eşliğinde çeyrek final maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'na doğru hep birlikte yürüyüşe geçti. Berlin sokakları, milli takım formaları taşıyan ve Türk bayrakları dalgalandıran taraftarlar bir anda kırmızı-beyaz renklere büründü. Yürüyüş esnasında taraftar konvoyuna mehteran takımı da eşlik etti. Taraftarlar güzergah boyunca şarkılar söyledi, Türkiye tezahüratları yaptı ve mehter marşlarına eşlik etti. Taraftarlarımız Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral lehine de tezahüratlarda bulundu. Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı. Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu. Bu arada birçok taraftarın, yürüyüş sırasında "bozkurt" işareti yaptığı dikkatleri çekti.