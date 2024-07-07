Haberler Haberler Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Bizim Çocuklar'ın elenmesine rağmen oynadığı futbol yurt dışında da adeta manşetleri süsledi. İşte o yazılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 09:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

GAZZETTA: MONTELLA'NIN TÜRKİYE'Sİ İNANIYOR

"Montella'nın Türkiye'si inanıyor, kendi kalesine attığı gol rüyayı söndürüyor. Hollanda yarı finalde. İtalyan koçun takımı Akaydın ile öne geçti, ancak ikinci yarıda Oranje 6 dakika içinde De Vrij ve Muldur'un kendi kalesine attığı gollerle maçı çevirdi: 10 Temmuz'da İngiltere ile karşılaşacaklar.

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

Hollanda, sonuncusundan tam on yıl sonra büyük bir turnuvada yarı finale yükseldi. 5-6 Temmuz 2014 gecesi, Brezilya Dünya Kupası'nın sürprizi Kosta Rika'yı mağlup etmişti. Bu kez de en ilginç yabancı olan Vincenzo Montella'nın Binbir Gece Türkiye'sini evine gönderdi ve Avrupa Şampiyonası'nın sondan bir önceki perdesine girdi. Türk stoperin golle ilişkisi almanaklara geçecek cinsten, Verbruggen'i alttan cezalandırmak için soyguncu tarzında yaptığı kafa vuruşu. Ve herkesi 1-0'la dinlenmeye gönderdi."

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

BILD: ALTI DAKİKA YETTİ

"Hollanda birkaç istisna dışında uzun süre hayal gücünden yoksun kaldı ve neredeyse hiç tehlikeli hareket yapamadı. Keoman devre arasında Weghorst'u oyuna alarak reaksiyon gösterdi ancak Türkiye şansını denedi. Arda Güler serbest vuruşta direği geçmeyi başaramadı. Sonunda iki iyi hamle ve altı dakika Hollandalıların partisini kutlaması için yeterli oldu."

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

KICKER: ÇILGIN YARI FİNAL MÜCADELESİ

"Hollanda Türkiye karşısında gerilimi tersine çevirdi. Türkiye uzun süre 1-0 önde götürdüğü çeyrek final maçını Hollanda altı dakika içinde çevirmeyi başardı ve maçın sonunda da daha uzun süre nefes aldı. Hollanda, Türkiye karşısında uzun süre geride kaldı ve sönük bir görüntü çizdi."

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

TUTTOSPORT: SAMET AKAYDİN ŞAŞIRTTI

"Kenan Yıldız denedi, Samet Akaydın şaşırttı: Türkiye geri dönüşte yenildi, Hollanda yarı finalde. Turuncular 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Euro 2024 finalinde yer almak için İngiltere ile oynayacaklar."

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

SPORTMEDIASET: TÜRKİYE BAŞI DİK BİR ŞEKİLDE VEDA ETTİ

"Futbolun güzelliği, her şeyin birkaç dakika içinde değişebilmesidir: ilk yarıda baskın olan Türkiye, ikinci yarıda Hollanda tarafından yakalandı ve geçildi; Montella'nın takımı finalde eşitliği sağlamak için en az üç şans elde etti.

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

Yılmayan Hollanda ikinci yarıda pes etmeyerek ve oyuncularının klasına güvenerek yarı finale yükseldi ancak Türkler eğlenceli ve muhteşem bir maçta sergiledikleri cesaret ve iyi oyunun ardından başları dik bir şekilde turnuvaya veda etti."

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

MARCA: KOEMAN'IN HOLLANDASI TÜRK MUCİZESİNİ DURDURDU

"Ronald Koeman'ın Hollanda'sı karakterini, becerisini ve kalitesini kullanarak 'Türk mucizesini' durdurdu, geriden geldi ve yarı finale yükseldi. Hollanda, 14 Temmuz'da Berlin'de düzenlenecek finalde yer almak için yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak. Arda Güler'in Türkiye'sini 2-1 yenen Hollanda, Arda Güler'in sağ ayağıyla yaptığı asistle durumu 1-0 yaptı."

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

MARCA: HERKES GİDER, ANCAK İYİ OLANLAR İZ BIRAKIR

"Arda Güler Avrupa Şampiyonası'ndan ayrılıyor. Sonunda, er ya da geç, herkes ayrılır ama iyi olanlar iz bırakır. Madridli oyuncu bunu hem sol ayağıyla hem de Türkiye'nin Hollanda'ya attığı golde Samet Akaydın'a asist yaptığı sağ ayağıyla yaptı. Türkler için bir başka maç, son maç ve sansasyon yine Arda Güler'di."

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

AS: ARDA GÜLER MARADONAVARİ...

"De Vrij ve Gakpo, Koeman'ın Hollanda'sını yarı finale taşımak için Madrid'li yıldızdan neredeyse Maradonavari bir performans daha çıkardı."

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

PAIS: ARDA GÜLER'İN YAKTIĞI ATEŞ

"Hollanda, Arda Güler'in ateşlediği Türk ateşini cehennemini söndürdü. Hollanda tutkulu bir atmosferde geri dönüyor ve İngiltere ile karşılaşmaları bir başka derbi olmaya hazırlanıyor."

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

RELEVO: TÜRK GAZETECİLER BİLDİ

"Yıl boyunca İspanyol gazeteciler Türk meslektaşlarından mesajlar aldı. "Arda Güler neden oynamıyor? Ancelotti ona bir şans vermeli" diye sordular. Sonra birbiri ardına tahminlerde bulundular: "Göreceksiniz. Arda Güler Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nın yıldızı olacak". Neredeyse tutturdular."

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

DAILY MAIL'DEN BARIŞ ALPER, FERDİ VE ARDA GÜLER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

FERDİ KADIOĞLU: Mücevher gibi bir oyuncu. Doğduğu ülkeye karşı hem hücumda hem de savunmada fırtına gibi bir performans göstererek sol kanadı kendi sahası haline getirdi. Bu formuyla en iyi beş ligden birinde büyük bir kulübe katılacaktır.

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

BARIŞ ALPER YILMAZ: Avusturya karşısında kanatta oynadı ama burada orta sahada başladı. Van Dijk veya De Vrij'e bir an bile rahat vermedi ve kaybeden tarafta olduğu için çok şanssızdı.

Bizim Çocuklar yurt dışında gündeme oturdu! "Türkiye başı dik bir şekilde veda etti"

ARDA GÜLER: Ne yetenek ama. Sağda başladı ama istediği yere sürüklendi. Açılış vuruşu için zayıf ayağıyla harika bir top çıkardı ve ikinci yarıdaki serbest vuruşuyla direğe çarptı. Bu çocuk için limit gökyüzü.

Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Türk damgasını vurduk"
Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker...
DİĞER
SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ belli oldu! | 2024 Süper Kupa Finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?
Spor yazarları Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi! Hakeme kırmızı kart Montella'ya değişiklik tepkisi: Büyük bir hataydı
Arda bir kez daha tarihe geçti!
Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Türk damgasını vurduk"
'Bizim Çocuklar' hakemi geçemedi!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta?
HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI | 2024 resimli, kısa, farklı Hicri yılbaşı mesajları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brezilya'yı deviren Uruguay yarı finalde! Brezilya'yı deviren Uruguay yarı finalde! 09:57
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta? 08:26
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz 07:03
Konyaspor'dan çifte imza Konyaspor'dan çifte imza 01:38
Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti 01:38
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 01:38
Daha Eski
Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... 01:24
F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi 01:15
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 01:15
Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! 01:15
Dzeko kafaları karıştırdı! Dzeko kafaları karıştırdı! 01:15
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! 01:15