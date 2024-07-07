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Başkan Erdoğan: Bence yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son olarak verdiği röportajda A Milli Takımı'mız hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 14:25 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 15:24
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Başkan Erdoğan: Bence yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım

Almanya'da gerçekleştirilen EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'mız, çeyrek final turunda Hollanda'ya 2-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Milli maçı tribünden takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maç sonrası yurda dönerken uçakta gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ:

Milli Takımımız kendilerine yapılan haksızlığa cevaplarını, sahada oynadıkları muhteşem futbolla verdiler.

Bence yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım. Ben çok fazla yabancının olmasını milli futbolumuz için doğru bulmuyorum.

UEFA'nın Merih'e verdiği 2 maç men cezası, açık söylemek gerekirse şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. İzahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar.

Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır.

"FERDİ'NİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK LAZIM"

Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Jose Mourinho, 'gidemez' diyor ancak Ferdi'nin de istikbaliyle oynamamak lazım.

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