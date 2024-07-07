Başımız dik alnımız ak

A Milli Takımımız EURO 2024'e çeyrek finalde veda etti. Maça oldukça iyi başlayan ay-yıldızlılar, dakikalar 35'i gösterdiğinde öne geçti. Gözbebeğimiz Arda Güler'in sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte harika yükselen Samet Akaydin, topu filelerle buluşturdu. 70'e kadar da bu üstünlüğümüz devam etti. Hollanda, 70. dakikada Stefan de Vrij'ın golüyle beraberliği yakaladı. Bu golden hemen 6 dakika sonra ise Gakpo, arka direkte Hollanda'yı öne geçiren sayıyı kaydetti.

SEMİH, ZEKİ VE KEREM KAÇIRDI

Maçı bırakmayan millilerimiz, kalan bölümde muhteşem bir oyun ortaya koydu. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Zeki arka direkte boş kaleye topu gönderemedi, pozisyonun devamında Kerem, golü bulamadı. 90+2. dakikada ise Semih Kılıçsoy'un vuruşunu kaleci kurtardı. Tüm baskımıza rağmen golü bulamadık. Futbol ekolü olan Hollanda'ya karşı harika bir oyun ortaya koyduk. Ancak maalesef elendik. Bunda Fransız hakem Clement Turpin'in de payı bir hayli fazlaydı.