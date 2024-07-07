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Barış Alper Yılmaz: Bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum!

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz taraftara teşekkür mesajı paylaştı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 17:59
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Barış Alper Yılmaz: Bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz A Milli Takım'ın parçası olduğu için gurur duyduğunu ifade etti.

İŞTE BARIŞ ALPER'İN SÖZLERİ

Barış Alper Yılmaz: "Büyük hayallerle çıktığımız bu yolda veda etmek üzücü olsa da, son ana kadar mücadeleden hiç vazgeçmeyen bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Birlikte yaşadığımız bu deneyim bize daha da güç verecek. Desteğini her an hissettiren halkımıza sonsuz teşekkürler."

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