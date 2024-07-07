Abdülkerim Bardakcı: Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık!

A Milli Takım, EURO 2024'e veda ederken Abdülkerim Bardakcı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"EURO 2024 turnuvasından çeyrek finalde elenmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben ve tüm takım arkadaşlarım, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu süreçte bizlere olan inancını kaybetmeyen, gerek televizyon başında gerek ise stadyumda bizi canı gönülden destekleyen, her daim yanımızda olan dualarını eksik etmeyen tüm halkımıza sonsuz teşekkürler. Ne mutlu TÜRK'üm diyene!"