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Virgil van Dijk'tan Barış Alper Yılmaz'a büyük övgü!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Takımımızla karşılaşan ve sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükselen Hollanda'da Virgil van Dijk, mücadele sonrası Barış Alper Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 01:07
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Virgil van Dijk'tan Barış Alper Yılmaz'a büyük övgü!

EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

"ELE AVUCA SIĞMIYOR"

Mücadele sonrası Hollanda Milli Takımı kaptanı Virgil van Dijk, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz'dan övgü dolu ifadelerle bahsetti. Tecrübeli stoper, "Birinci yarı bile birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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