Virgil van Dijk'tan Barış Alper Yılmaz'a büyük övgü!

EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

"ELE AVUCA SIĞMIYOR"

Mücadele sonrası Hollanda Milli Takımı kaptanı Virgil van Dijk, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz'dan övgü dolu ifadelerle bahsetti. Tecrübeli stoper, "Birinci yarı bile birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.