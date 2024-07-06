Kabul edilemez, hukuk dışı, siyasi bir karar

"UEFA Etik ve Disiplin Komitesi tarafından oyuncumuz Merih Demiral'a verilen iki maçlık cezayı kabul edilemez, hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz. UEFA'nın maçta görevli delegesinin raporunda cezai yaptırım ile ilgili bir ifade olmamasına rağmen, bazı batılı siyasetçilerin açıklamalarının ardından UEFA'nın konu ile ilgili müfettiş atayarak soruşturma başlatmış olması da sürecin ve kararın bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Oyuncumuzun gol sevinci sırasında yaptığı işaret hiç bir şekilde siyasi bir işaret değildir, Türklerin yüzyıllardır kullandığı, Türklüğü sembolize eden bir işarettir. A Milli Takımımızın tarih yazdığı bu büyük organizasyonda bu ceza asla kabul edilemez."

UEFA MÜFETTİŞİ SIZDIRDI

"Başlatılan soruşturma sürecinin adaletsizliği, UEFA müfettişinin yanlı medya kuruluşlarına sızdırılan raporu ve titizlikle hazırladığımız 27 sayfalık kapsamlı savunma dosyamızın değerlendirilmediği, savunma süremiz biter bitmez açıklanan karardan da anlaşılmaktadır. 3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olması nedeniyle de verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız da elimizden alınmıştır

Bağımsızlığa müdahale

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı: Cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Sorunsuz süren bir turnuvada, maç bitimi yapılan doğal bir kutlamayla ilgili cezalandırma talep edilmesi futbolun bağımsızlığına müdahaledir.