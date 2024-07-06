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İlk hedefiniz Dortmund ileri

Çeyrek finale kalan milli takımımız, Berlin’de saat 22.00’de Portakallar’la yarı final savaşı verecek. UEFA’nın Merih Demiral’e verdiği skandal ceza sonrasında motivasyonumuzu daha arttırdığı tarihi maç TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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İlk hedefiniz Dortmund ileri

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek final maçında bugün Hollanda ile tarihi bir nadevuya çıkacak. Dev turnuvada son 8 takım arasına kalan milli takımımız, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Bizim Çocuklar; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16'da da muazzam bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale adımızı yazdırdık. Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı finalde karşılaşacak.

HOLLANDA'YA DA: 6-1'İ UNUTMADIK

Hollanda; Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 3. tamamlayıp ancak en iyi 3'üncüler arasından çıktı. Son 16'da Romanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Portakallar'ı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya'da 3-0 ve 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İstanbul'da 4-2 yendik. Hollanda'ya son maçımızda 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül 2021'de Amsterdam'da 6-1 yenildik. Avusturya'ya da hazırlık maçında 6-1 kaybettikten sonra son 16'da kazandığımız zaferle rövanşı aldık ve sırada Hollanda var. Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'nün yanı sıra UEFA'dan 2 maç ceza alan Merih Demiral yok. Cezası biten kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.

MONTELLA: HAKSIZLIK

Hollanda maçı öncesi basına konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Merih'e verilen ceza için şu yorumu yaptı: "Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek." Montella, maçla ilgili olarak da "Biz tarihi yazmak için oynuyoruz. Maça hazırız, umarım devam ederiz. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu. Bunu her zaman sahaya yansıtacağız" dedi.

Bizim Çocuklar, Hollanda ile tarihinde 15. kez rakip olacak. Rekabette geride kalan 14 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 6'sını Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

A Milli Takım'ın başında birden fazla resmi maçta görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranı yakalayan çalıştırıcı % 71.4 kazanma oranıyla Vincenzo Montella oldu.

Milli Takımımız, Hollanda'yla tarihindeki 631'inci maça çıkacak. 101 yıllık tarihimizde 345'i resmi, 285'i özel 630 maç oynayıp, biri hükmen 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 237 yenilgi yaşadık.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden Türkiye, 630 maçın 546'sını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Chouten, Reijnders, Malen, Simons, Gakpo, Depay.

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Salih, Barış, Hakan, Kenan, Arda.

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