Gollerin turnuvası

EURO 2024'te hem grup maçları hem de son 16 turu karşılaşmalarında gol oranları dikkat çekti. Çeyrek finale kadar olan süreçte bol gollü bir kupa göze çarptı. Bu zamana kadar oynanan 44 karşılaşmada tam 100 gol atıldı. Böylece maç başına 2.27'lik bir gol ortalaması tutturuldu. Son 16 turunda en farklı galibiyetleri de İspanya, Gürcistan'a karşı 4-1'le, Hollanda da Romanya 3-0'la aldı. Grup aşamasında da en farklı galibiyeti Almanya, İskoç'ya karşı 5-1'le aldı. Grup maçları ve son 16 turunda gol krallığı yarışında bazı sürprizler de göze çarptı. Tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan son 16 turuna kalırken Georges Mikautadze 3 golle öne çıktı. Almanya'dan Jamal Musiala, Hollanda'dan Gakpo ve Slovakya'dan Ivan Schranz da grup aşaması ve son 16 turunda 3'er gol kaydetti. A Milli Takımımızda da Merih Demiral 2 golle en skorer isimdi. Türkiye gruplarda ve son 16 turunda toplamda 7 gol attı.