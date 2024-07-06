EURO 2024 çeyrek finalinde Almanya'yı eleyen İspanya ve Portekiz'i eleyen Fransa yarı finale yükseldi. Avusturya'ya karşı elde ettiği galibiyetle çeyrek finale adını yazdıran Bizim Çocuklar ise 6 Temmuz'da Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Yarı final mücadeleleri için heyecan dorukta. Peki EURO 2024 yarı final maçları ne zaman? - EURO 2024 yarı final nerede oynanacak?

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

İspanya-Fransa mücadelesi, 9 Temmuz Salı günü Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

Çeyrek finalde İngiltere-İsviçre galibi ile Hollanda-Türkiye maçının galibi ise yarı finalde 10 Temmuz Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

EURO 2024 YARI FİNAL NEREDE OYNANACAK?

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya milli takımı, İspanya'ya mağlup olarak şampiyonadan elendi. Almanya'nın elenmesinin ardından yarı final karşılaşmalarının nerede oynanacağı merak konusu oldu. Yarı final ve final maçları, Almanya'da oynanmaya devam edecek.