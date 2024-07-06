A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Türk ruhunu sahaya yansıtmaya kararlıyız

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ;

Vincenzo Montella: "Biz hazırız. Herkes sakin olsun! Gönlümüz çok rahat, eksiklerimiz var. Merih, İsmail, Orkun yok ama futbolcularımız adaptasyon konusunda çok iyiler. Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Burada bir maç yapıyoruz, herkes sakin olsun." dedi.

"İLK GÜNDEN BERİ BİZE DESTEK VERDİ"

Başkan Erdoğan'ın maça gelmesi hakkında konuşan Montella, "Cumhurbaşkanımız ilk günden beri bize desteğini verdi. Çok detaycı bir insan kendisi. Umarım bugün hem kendisine hem de Türk halkına güzel bir hediyeyle geliriz. Otelden çıkmadan önce son konuşmamızı yaptık takımla." ifadelerini kullandı.