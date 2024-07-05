Haberler Haberler Şenes Erzik'ten Merih Demiral'ın cezasıyla ilgili çarpıcı yorum!

Şenes Erzik'ten Merih Demiral'ın cezasıyla ilgili çarpıcı yorum!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA'nın milli oyuncu Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık men cezası hakkında, "Ben soruşturmanın başlatılmasına dahi izin vermezdim" dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 15:39
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Şenes Erzik'ten Merih Demiral'ın cezasıyla ilgili çarpıcı yorum!

Uzun yıllar FIFA ve UEFA'da üst düzey yöneticilik yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye - Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men cezası hakkında açıklamalarda bulundu. Soruşturma ve ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın tutumunu eleştiren Erzik, "Ben UEFA'da görevli, yetkili veya sorumlu olsaydım bu soruşturmanın başlatılmasına dahi izin vermezdim. Soruşturma ve verilen ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı nasıl bir tutum içinde olmuştur da bu skandal kararın çıkmasına engel olamamıştır" ifadelerini kullandı.

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