Mehmet Büyükekşi'den Merih Demiral açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merih Demiral hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BÜYÜKEKŞİ'NİN SÖZLERİ:

Başlatılan soruşturma sürecinin adaletsizliği , UEFA müfettişinin yanlı medya kuruluşlarına sızdırılan raporu ve titizlikle hazırladığımız 27 sayfalık kapsamlı Savunma dosyamızın değerlendirilmediğini savunma süremiz biter bitmez açıklanan karardan anlaşılmaktadır.

3 maçın altındaki cezalarda CAS'a da itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımızda elimizden alınmıştır. Taraflı ve adaletsiz olan bu karar tüm milletimizi derinden hayal kırıklığına uğratmıştır.