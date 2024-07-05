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Hedefimız büyük

"EURO 2024’ün neredeyse tüm maçları sonuna kadar belirsizdi. Bir sonrakinin de öyle geçeceğini düşünüyorum. Futbolda her şey mümkün, bu turnuvada çok daha fazlası mümkün. Ancak Hollanda karşısında çok dikkatli olmalıyız, gerginlik bizi kandırabilir. Gerginliğin, grubumuzda karşı karşıya geldiğimiz Çekya önünde hayatımızı nasıl zorlaştırdığına bir bakın."

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Hedefimız büyük

A Milli Takımımız'ın başarılı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ülkesinin yüksek tirajlı spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a verdiği röportajda EURO 2024'te hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı. Hollanda'nın zorlu bir rakip olduğu hatırlatılan İtalyan teknik adam, "Göreceğiz. Turu atlama coşkusu artık geçti. Şimdi Hollanda'yı düşünmek durumundayız. Avrupa Şampiyonası'nın neredeyse tüm maçları sonuna kadar belirsizdi. Bir sonrakinin de öyle geçeceğini düşünüyorum. Futbolda her şey mümkün, bu turnuvada çok daha fazlası mümkün. Ancak dikkatli olmalıyız, gerginlik bizi kandırabilir. Gerginliğin, grupta Çekya'ya karşı hayatımızı nasıl zorlaştırdığına bir bakın" dedi.

BENİ KENDİNE AŞIK EDEN BİR ÜLKE

EURO 2024'te elde ettikleri başarılarla Türk vatandaşlarını mutlu etmenin kendisini gururlandırdığını, Avusturya'yı yenmelerini sağlayan şeyin Türk yüreği olduğunu belirten 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Onları mutlu etmek benim için gurur verici. Beni kendine aşık eden bir ülkeye karşı hissettiğim bir sorumluluktur. Benim gibi oyuncular da aynı sorumluluğu hissediyor. Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir" ifadelerini kullandı.

EFSANELERLE ANILMAK GURUR VERİCİ

Türk Milli Takımı ile belli başarılar elde etmiş teknik adamlar Fatih Terim ve Şenol Güneş'le kıyaslandığı anımsatılan Montella, "On yıllardır Türk futbol tarihine adını yazdırmış isimlerle anılmak beni gururlandırıyor. Fatih ile iyi bir hukukumuz var, karşılıklı saygı var. Birkaç ay önce görüştük. O, Adanalı ki ben de orada çalıştım. O, Fiorentina'da görev yaptı sonra ben de. Aynı şekilde Milan ve Türk Milli Takımı da ondan sonra görev yaptığım takımlar. Kesişmeler kaderimiz" diye konuştu.

ARDA KENDİNİ DÖNÜŞTÜRDÜ

"Muhteşem bir maç çıkardı ve kendisini dönüştürmeyi başardı. Çok koştu ki onu daha önce hiç böyle koşarken görmedim, takım için çalışıyordu. Onunla gurur duyuyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Bunları, ona özel olarak zaten aktardım."

KENAN YILDIZ VAZGEÇİLMEZ

"Kenan Yıldız güçlü, hız konusunda muazzam bir tekniğe sahip. Maç içindeki anları ve savunma kısmını daha iyi idare etmesi gerekse de onsuz yapmak zor. O öğrenecektir."

MİLLİ TAKIM'DA MUTLUYUM

Kariyerinin zirvesinde olup olmadığı sorusu da yöneltilen Montella, Milan ile 2016'da kazandığı İtalya Süper Kupası'nın kendisi için harika bir duygu olduğunu, böyle anları çok fazla antrenörün yaşamadığını, şu anda Milli Takım'da çalışmaktan keyif aldığını belirtti.

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