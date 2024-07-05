EURO 2024’te erken final

EURO 2024'te çeyrek final maçları bugün başlıyor. 'Erken final' olarak nitelendirilen İspanya-Almanya maçı bugün yapılacak. Turnuvanın favorilerinden gösterilen İspanya ve Almanya, TSİ 19.00'da başlayacak maçta Stuttgart Arena'da kozlarını paylaşacak. Dev maç TRT 1'den yayınlanacak. İki ekip daha önce 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İspanya 8, Almanya ise 9 kez kazandı. 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya, yaklaşık son 20 yılda Almanya ile yaptığı maçlarda bariz üstünlük kurdu. İki takım, 5'i resmi, 3'ü de dostluk maçı statüsünde olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı. İspanya, resmi maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.