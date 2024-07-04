UEFA’ya Merih tepkisi

UEFA, EURO 2024 son 16 turunda attığı 2 golle Avusturya zaferimizin kahramanı olan Merih Demiral'a gol kutlamasında tarihi ve kültürel sembolümüz olan 'bozkurt' işaretini yapmasına disiplin soruşturması başlattı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine siyasiler ve spor camiasından Merih'e başlatılan soruşturma için UEFA'ya büyük bir tepki gösterildi.

UZUN UZUN YAZMAYA GEREK YOK...

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA'nın hakkında disiplin soruşturması açtığı milli futbolcu Merih Demiral'a sosyal medya hesabından destek paylaşımı yaptı. Bakan Bak, Merih'in fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." notunu düştü.

KABUL EDİLEMEZ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz.

MAKSATLI VE ART NİYETLİ

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: Başka futbolcuların değerleriyle ilgili yaptığı sevinç gösterilerine ses çıkarmayanların, söz konusu Türkiye olduğunda seslerini yükseltmesi tamamen maksatlı ve art niyetlidir. Futbolcularımızın sevincini farklı yerlere çekmek isteyenler, kendi ülkelerinde zehirli bir sarmaşık gibi yayılan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığına bakmalıdırlar. İnanıyoruz ki Bizim Çocuklar, çeyrek finali de geçerek şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyecektir.

SORUŞTURMAYI KINIYORUZ

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur.

TÜRKLÜĞÜN SEMBOLÜ

SPOR HUKUKÇUSU CAS YARGICI AV. EMİN ÖZKURT: Bozkurt selamının bir siyasi parti işareti olmadığı ve Türklüğün sembolü olduğu UEFA'ya açıklanabilirse ceza gelmez. Almanya ve Avrupa'nın, 'bozkurt' işaretini idrak etmelerini beklememiz gerekir. Süreç 24 saat içerisinde netleşmiş olacak. Avrupa'nın dört bir yanındaki Türkler, 'bozkurt' hareketini yapıyor. Bu yüzden yasaklamaya yönelik bir hareketten önce düşünülmesi gerekiyor. Bu gol sevincini bu kadar büyütmek, yarın bir gün diğer gol sevinçlerini de sorgular hale getirecek.