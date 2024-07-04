Haberler Haberler TFF'den Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığı iddiasına yalanlama!

TFF'den Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığı iddiasına yalanlama!

Alman basının iddiasına göre UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'a Avusturya maçında Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza verdi. TFF'den ise bu iddiaya kısa sürede yalanlama geldi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 22:08 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 22:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığı iddiasına yalanlama!

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.

Alman basınında yer alan "Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığı" haberlerinin aksine oyuncu hakkındaki soruşturma sürüyor.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, haberler sonrası TFF'den yapılan açıklamada; "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi.

Milli oyuncunun son olarak savunması istendi. Nihai kararın Hollanda maçından önce kesinleşmesi bekleniyor.

Transferde mutlu son! Bonservis rekoruyla geliyor
G.Saray'dan sol kanat hamlesi!
DİĞER
Son dakika haberleri: Yapay zeka, Merih Demiral'ın gol sevincini yorumladı! "Bozkurt işareti yapmak..."
Alman Bild'den "Merih Demiral ceza aldı" yalanı! TFF'den açıklama: "Ceza yok, savunma süresi devam ediyor"
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Rosier'in yeni takımı
F.Bahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesini istiyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Montella'da ataları Türkmüş gibi bir bağlılık var"
Montella'dan flaş Arda ve Mert yorumu!
YKS 2024 sonuçları açıklandı mı?
💥Süper Loto çekildi! (4 Temmuz)
Aile Destek Ödemeleri 2024 Temmuz ayında yatacak mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray hazırlıklarına devam etti Galatasaray hazırlıklarına devam etti 21:10
Burak Yılmaz: Transfer kapalı diye gitmek olmaz! Burak Yılmaz: Transfer kapalı diye gitmek olmaz! 21:07
Hatayspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Hatayspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 21:01
Ndombele'nin yeni takımı resmen açıklandı! Ndombele'nin yeni takımı resmen açıklandı! 20:58
Batshuayi'den dikkat çeken şampiyonluk sözleri! Batshuayi'den dikkat çeken şampiyonluk sözleri! 19:14
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Rosier'in yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Rosier'in yeni takımı 18:23
Daha Eski
Transferde mutlu son! Bonservis rekoruyla geliyor Transferde mutlu son! Bonservis rekoruyla geliyor 17:52
Galatasaray yeni sezon formaları tanıtıldı! Galatasaray yeni sezon formaları tanıtıldı! 16:54
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor 16:21
F.Bahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesini istiyor F.Bahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesini istiyor 16:15
Çağlar'dan transfer ve Mourinho itirafı! Çağlar'dan transfer ve Mourinho itirafı! 16:15
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları 15:38