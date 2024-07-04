TFF'den Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığı iddiasına yalanlama!

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.

Alman basınında yer alan "Merih Demiral'ın 2 maç ceza aldığı" haberlerinin aksine oyuncu hakkındaki soruşturma sürüyor.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, haberler sonrası TFF'den yapılan açıklamada; "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır." denildi.

Milli oyuncunun son olarak savunması istendi. Nihai kararın Hollanda maçından önce kesinleşmesi bekleniyor.