İspanyollardan Ancellotti'ye Arda Güler önerisi! Montella...
Son dakika spor haberleri...A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler, EURO 2024'e damga vurmaya devam ediyor. Millilerimizin bu başarısının ardından Arda Güler'in de performansı göz doldurmaya devam ediyor. İspanyollardan Arda için ise flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...
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Almanya'daki turnuvanın, Arda Güler'in geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 12 maçta şu ana kadar göstermediği başka faydalarını görmeye hizmet ettiği belirtilerek "Hücumdaki yetersizliği göz önüne alan Montella, Madrid'in incisini Türk forvet hattının sahte dokuzu olarak icat etti" yorumu yapıldı.
Haber detayında, 19 yaşındaki futbolcunun Avusturya maçındaki performansı için "Avusturyalı 'ağır' stoperlerle dans eden, hareketli, dinamik ve yetenekli bir forvetti." ifadeleri kullanılırken; Arda'nın formda ve fit bir görüntü sergilediği, fiziği güçlü rakip savunmacılar arasında korkusuzca ve büyük bir özgüvenle mücadele ettiği kaydedildi.
Arda Güler'in "sahte dokuz" olarak oynatılmasının, Real Madrid'deki geleceği açısından ilginç bir varyant olabileceği vurgulandı ve İspanyol takımının hocası Carlo Ancelotti'ye "Arda'nın tüm yeteneklerinden faydalanmak için ustaca bir pozisyon icat eden Montella'nın bu fikrini iyi değerlendirmeli" önerisinde bulunuldu.
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