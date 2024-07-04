İspanyollardan Ancellotti'ye Arda Güler önerisi! Montella...

Haber detayında, 19 yaşındaki futbolcunun Avusturya maçındaki performansı için "Avusturyalı 'ağır' stoperlerle dans eden, hareketli, dinamik ve yetenekli bir forvetti." ifadeleri kullanılırken; Arda'nın formda ve fit bir görüntü sergilediği, fiziği güçlü rakip savunmacılar arasında korkusuzca ve büyük bir özgüvenle mücadele ettiği kaydedildi.