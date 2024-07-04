Haberler Haberler İspanyollardan Ancellotti'ye Arda Güler önerisi! Montella...

İspanyollardan Ancellotti'ye Arda Güler önerisi! Montella...

Son dakika spor haberleri...A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler, EURO 2024'e damga vurmaya devam ediyor. Millilerimizin bu başarısının ardından Arda Güler'in de performansı göz doldurmaya devam ediyor. İspanyollardan Arda için ise flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 13:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanyollardan Ancellotti'ye Arda Güler önerisi! Montella...

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'in, A Milli Takım formasını giydiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) oyun tarzı ve yeni mevkisi İspanyol basınında tartışma konusu oldu.

İspanyollardan Ancellotti'ye Arda Güler önerisi! Montella...

AS Gazetesi'nde yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre "Türkiye, Ancelotti'ye Güler'i ne yapacağını söylüyor" başlığıyla verdiği haberde; Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Arda'yı "sahte dokuz" pozisyonunda oynatarak herkesi şaşırttığı, Türk yıldızın ise hareketliliği ve oyunuyla EURO 2024'te tam bir ustalık dersi verdiği belirtildi.

İspanyollardan Ancellotti'ye Arda Güler önerisi! Montella...

Almanya'daki turnuvanın, Arda Güler'in geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 12 maçta şu ana kadar göstermediği başka faydalarını görmeye hizmet ettiği belirtilerek "Hücumdaki yetersizliği göz önüne alan Montella, Madrid'in incisini Türk forvet hattının sahte dokuzu olarak icat etti" yorumu yapıldı.

İspanyollardan Ancellotti'ye Arda Güler önerisi! Montella...

Haber detayında, 19 yaşındaki futbolcunun Avusturya maçındaki performansı için "Avusturyalı 'ağır' stoperlerle dans eden, hareketli, dinamik ve yetenekli bir forvetti." ifadeleri kullanılırken; Arda'nın formda ve fit bir görüntü sergilediği, fiziği güçlü rakip savunmacılar arasında korkusuzca ve büyük bir özgüvenle mücadele ettiği kaydedildi.

İspanyollardan Ancellotti'ye Arda Güler önerisi! Montella...

Arda Güler'in "sahte dokuz" olarak oynatılmasının, Real Madrid'deki geleceği açısından ilginç bir varyant olabileceği vurgulandı ve İspanyol takımının hocası Carlo Ancelotti'ye "Arda'nın tüm yeteneklerinden faydalanmak için ustaca bir pozisyon icat eden Montella'nın bu fikrini iyi değerlendirmeli" önerisinde bulunuldu.

G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor
G.Saray'dan sol kanat hamlesi!
DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Didem'i değişimi ile ağızları açık bıraktı! İşte Yeliz Doğramacılar'ın yıllar sonraki hali!
Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takım'a destek
UEFA'dan skandal hareket!
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA'dan skandal hareket!
Hollanda - Türkiye maçının hakemi açıklandı
YEŞİL MANTI TARİFİ | Yeşil mantı nasıl yapılır? Yeşil mantı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Bedelli askerlik ne kadar oldu? | 2024 bedelli askerlik temmuz ara zammı
Yaz yağmurları geri döndü! İstanbul'da yağmur var mı? İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes transferi açıkladı Anadolu Efes transferi açıkladı 13:19
G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor 13:12
F.Bahçe'de 3 yıllık imza! F.Bahçe'de 3 yıllık imza! 12:42
F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer! F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer! 12:20
İspanyollar Kerem'in peşinde! Galatasaray'ın kararı... İspanyollar Kerem'in peşinde! Galatasaray'ın kararı... 10:49
İrfan Can Eğribayat'ın acı günü İrfan Can Eğribayat'ın acı günü 10:27
Daha Eski
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu 10:24
Portekiz - Fransa maçı ne zaman? Portekiz - Fransa maçı ne zaman? 10:00
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! 10:00
G.Saray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! G.Saray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! 09:45
İspanya - Almanya maçı ne zaman? İspanya - Almanya maçı ne zaman? 09:44
F.Bahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! F.Bahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! 09:22