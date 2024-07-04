Dünya bizi konuştu

EURO 2024 son 16 Turu maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek tarihi bir zaferle çeyrek finale yükselen Milli Takımımız için dünya basınında yine dikkat çeken manşetler atıldı. İşte manşetleri süsleyen Bizim Çocuklar'ın zaferi:

METRO: Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihine geçtiği nefes kesen maçta Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale uzandı.

MİRROR: Son anda gelen mucize kurtarış sonrası Montella'nın Genç Türkleri, Avusturya'yı yendi ve EURO 2024'te çeyrek finale uzandı.

RTE: Türkler Avusturya'ya boyun eğmedi ve EURO 2024'te son 8 takım arasına kaldı

FRANCE24: Türkler, Avusturya'yı saf dışı bırakarak çeyrek finale uzandı. Arda Güler bir asist, Merih Demiral iki golle galibiyetin mimarları oldu.

INDEPENDENT: EURO2024'e erken veda edeceği düşünülen Türkiye, Avusturya'yı yıkarak çeyrek finale yükseldi ve şüphe edenleri haksız çıkardı.

FOOTBALL ITALİA: Montella ve Demiral'dan ustalık işi.

SKY SPORTS: Merih Demiral'ın golleri ve Mert Günok'un son saniyedeki kurtarışı Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı.

RECORD: Türk şarkısı, Avusturya senfonisini susturdu! Demiral'ın iki golü ve Günok'un muazzam kurtarışı maçın kaderini belirledi.

MARCA: Arda Güler'li Türkiye çeyrek finalde! 90+4. dakikada Mert Günok'un turnuvanın en muhteşem kurtarışlarından birine imza attığı maçta Osmanlılar çeyrek finale yükseldi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Merih Demiral abarttı, Avusturya'ya iki gol attı! Vincenzo Montella'nın Türkiye'si çeyrek finale çıktı.

A BOLA: EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya ile Türkiye arasındaki muazzam kapışmada Merih Demiral adeta bir aslan gibiydi!

MERT GÜNOK YÜZYILIN KURTARIŞINI YAPTI!

FOX-ABD: Ne kurtarış ama! Mert Günok'tan büyük kurtarış.

THE ATHLETİC-ABD: Nefes kesici bir kurtarış! 94. dakikada ülkesini çeyrek finale taşıdı. Mert Günok, sonsuza dek Türk futbolunun kahramanları arasında anılacak.

ESPN-ABD: Mert Günok'tan 94. dakikada inanılmaz bir kurtarış! Turnuvanın en iyi kurtarışı olabilir mi?

BBC-İNGİLTERE: Mert Günok ne kurtarış yaptı ama! Baumgartner'in yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Gordon Banks'in bir başka versiyonu.

THE TELEGRAPH-İNGİLTERE: Mert Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı.