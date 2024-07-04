Haberler Haberler Dünya bizi konuştu

Dünya bizi konuştu

gol attı! Montella’nın Türkiye’si çeyrek finale çıktı (İtalya) MARCA: Arda Güler’li Türkiye çeyrek finalde! 90+4. dakikada Mert Günok’un turnuvanın en muhteşem kurtarışlarından birine imza attığı maçta Osmanlılar çeyrek finale yükseldi. (İspanya)

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya bizi konuştu

EURO 2024 son 16 Turu maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek tarihi bir zaferle çeyrek finale yükselen Milli Takımımız için dünya basınında yine dikkat çeken manşetler atıldı. İşte manşetleri süsleyen Bizim Çocuklar'ın zaferi:

METRO: Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihine geçtiği nefes kesen maçta Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale uzandı.

MİRROR: Son anda gelen mucize kurtarış sonrası Montella'nın Genç Türkleri, Avusturya'yı yendi ve EURO 2024'te çeyrek finale uzandı.

RTE: Türkler Avusturya'ya boyun eğmedi ve EURO 2024'te son 8 takım arasına kaldı

FRANCE24: Türkler, Avusturya'yı saf dışı bırakarak çeyrek finale uzandı. Arda Güler bir asist, Merih Demiral iki golle galibiyetin mimarları oldu.

INDEPENDENT: EURO2024'e erken veda edeceği düşünülen Türkiye, Avusturya'yı yıkarak çeyrek finale yükseldi ve şüphe edenleri haksız çıkardı.

FOOTBALL ITALİA: Montella ve Demiral'dan ustalık işi.

SKY SPORTS: Merih Demiral'ın golleri ve Mert Günok'un son saniyedeki kurtarışı Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı.

RECORD: Türk şarkısı, Avusturya senfonisini susturdu! Demiral'ın iki golü ve Günok'un muazzam kurtarışı maçın kaderini belirledi.

MARCA: Arda Güler'li Türkiye çeyrek finalde! 90+4. dakikada Mert Günok'un turnuvanın en muhteşem kurtarışlarından birine imza attığı maçta Osmanlılar çeyrek finale yükseldi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Merih Demiral abarttı, Avusturya'ya iki gol attı! Vincenzo Montella'nın Türkiye'si çeyrek finale çıktı.

A BOLA: EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya ile Türkiye arasındaki muazzam kapışmada Merih Demiral adeta bir aslan gibiydi!

MERT GÜNOK YÜZYILIN KURTARIŞINI YAPTI!

FOX-ABD: Ne kurtarış ama! Mert Günok'tan büyük kurtarış.

THE ATHLETİC-ABD: Nefes kesici bir kurtarış! 94. dakikada ülkesini çeyrek finale taşıdı. Mert Günok, sonsuza dek Türk futbolunun kahramanları arasında anılacak.

ESPN-ABD: Mert Günok'tan 94. dakikada inanılmaz bir kurtarış! Turnuvanın en iyi kurtarışı olabilir mi?

BBC-İNGİLTERE: Mert Günok ne kurtarış yaptı ama! Baumgartner'in yüz ifadesi her şeyi anlatıyor. Gordon Banks'in bir başka versiyonu.

THE TELEGRAPH-İNGİLTERE: Mert Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı!
Lauriente ısrarı! Fenerbahçe teklif yükseltti
DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı evlendi! İşte Kerem Kupacı’nın düğününden ilk kareler!
Eylem Tok'un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov adımları...
Ferdi Kadıoğlu hayran bıraktı! 8 kulüpten tam not
G.Saray'da öncelik sağ bek! Listede 4 yıldız var
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Orkun ve Okay konuştu! "Bize tarih yazmak yakışır"
EURO 2024 son dört ihtimalleri açıklandı! Türkiye...
Namaz vakitleri İstanbul (4 Temmuz Perşembe)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Polonyalı golcü! Beşiktaş'a Polonyalı golcü! 01:00
F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho F.Bahçe Hojbjerg'i istiyor! Transferde koz Mourinho 00:47
F.Bahçe'den Milik bombası! F.Bahçe'den Milik bombası! 00:37
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Samardzic çalımı! 23:54
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! Avusturya-Türkiye maçının yıldızıydı 23:48
Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması! Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması! 22:23
Daha Eski
Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi! Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi! 22:23
Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! 22:23
G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor 22:23
G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı! G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı! 22:23
Mourinho Barça'nın yıldızını istedi! Mourinho Barça'nın yıldızını istedi! 22:23
Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! 22:23