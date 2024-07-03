EURO 2024 son dört ihtimalleri açıklandı! Türkiye...
Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Millilerin bu gelişmesi sonrası, yarı finale yükselme ihtimali yüksek olan takımlar açıklandı.
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EURO 2024'te son 8'e kalanlar arasındaki eşleşmeler İspanya-Almanya, Portekiz-Fransa, İngiltere-İsviçre ve Hollanda-Türkiye şeklinde olurken, bu takımların yarı finale yükselme ihtimalleri de açıklandı.
İsviçre: Yüzde 34.88
Türkiye: Yüzde 38.76
Portekiz: Yüzde 39.40
Almanya: Yüzde 44.93
İspanya: Yüzde 55.07
Fransa: Yüzde 60.60
Hollanda: Yüzde 61.24
İngiltere: Yüzde 65.12
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