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EURO 2024 son dört ihtimalleri açıklandı! Türkiye...

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Millilerin bu gelişmesi sonrası, yarı finale yükselme ihtimali yüksek olan takımlar açıklandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 14:37
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EURO 2024 son dört ihtimalleri açıklandı! Türkiye...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

EURO 2024 son dört ihtimalleri açıklandı! Türkiye...

EURO 2024'te son 8'e kalanlar arasındaki eşleşmeler İspanya-Almanya, Portekiz-Fransa, İngiltere-İsviçre ve Hollanda-Türkiye şeklinde olurken, bu takımların yarı finale yükselme ihtimalleri de açıklandı.

EURO 2024 son dört ihtimalleri açıklandı! Türkiye...

Opta verilerine göre; 8 takımın yarı finale kalma olasılıkları şöyle sıralandı:

EURO 2024 son dört ihtimalleri açıklandı! Türkiye...

İsviçre: Yüzde 34.88

EURO 2024 son dört ihtimalleri açıklandı! Türkiye...

Türkiye: Yüzde 38.76

EURO 2024 son dört ihtimalleri açıklandı! Türkiye...

Portekiz: Yüzde 39.40

EURO 2024 son dört ihtimalleri açıklandı! Türkiye...

Almanya: Yüzde 44.93

EURO 2024 son dört ihtimalleri açıklandı! Türkiye...

İspanya: Yüzde 55.07

EURO 2024 son dört ihtimalleri açıklandı! Türkiye...

Fransa: Yüzde 60.60

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