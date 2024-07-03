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Avusturya taraftarına "ırkçı tezahürat" soruşturması

Avusturya taraftarlarının "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklindeki tezahüratları nedeniyle soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 16:41
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Avusturya taraftarına "ırkçı tezahürat" soruşturması

Avusturya taraftarlarının "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklindeki tezahüratları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya ile Türkiye A Milli Futbol Takımı arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi, Avusturya taraftarlarının "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklindeki tezahüratları nedeniyle Alman polisinin soruşturma başlattığı bildirildi.

Alman basınındaki haberlere göre, Avusturya taraftarları "L'amour toujours" şarkısının melodisiyle ırkçı sözlerin yer aldığı şarkılar seslendirdi.

Alman Haber Ajansının (DPA) sorusu üzerine Leipzig polisi, Avusturya ile Türkiye arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi, Avusturya taraftarlarının "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklinde "ırkçı tezahüratlar" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Geçen aylarda Sylt Adası'nda düzenlenen bir kutlama sırasında katılımcıların "L'amour toujours" şarkısı melodisiyle ırkçı şarkı seslendirdikleri bir videonun ortaya çıkması ülkede büyük tartışmalara neden olmuş, söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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