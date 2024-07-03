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As kadroyu korudu

Vincenzo Montella, ideal kadroyu bozmazken, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin’in yokluğunda savunmada Merih-Abdülkerim ikilisini, orta alanda da Orkun-İsmail-Kaan üçlüsüne forma verdi

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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As kadroyu korudu

Ay yıldızlı takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, cezası nedeniyle forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'ın dışında ideal kadrosunu korudu. Tecrübeli çalıştırıcı, defans hattında Merih Demiral-Abdülkerim Bardakcı ikilisine şans verirken, orta sahada İsmail-Orkun-Kaan üçlüsü yan yana şans buldu. Gruptaki Çekya maçında olduğu gibi dün geceki Avusturya karşılaşmasına da ilk 11'de Arda Güler ve Kenan Yıldız ikilisi başladı. Barış Alper Yılmaz da 11'de şans buldu. Savunma beklerinde Mert Müldür ve Ferdi yer alırken kaleyi Mert Günok korudu. Montella böylece Gürcistan ve Çekya maçlarındaki kurgusunu uyguladı.

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