Haberler Haberler A Milli Takım'a dev gelir! Avusturya galibiyetinin ardından...

A Milli Takım'a dev gelir! Avusturya galibiyetinin ardından...

A Milli Takımı'mız EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya ile kozlarını paylaştı. Bizim Çocuklar rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler büyük bir başarıya imza atarken önemli bir gelirin de sahibi oldu. İşte haberin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:45
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A Milli Takım'a dev gelir! Avusturya galibiyetinin ardından...

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımı'mızın heyecan dolu serüveni devam ediyor.

A Milli Takım'a dev gelir! Avusturya galibiyetinin ardından...

Bizim Çocuklar, turnuvada son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım'a dev gelir! Avusturya galibiyetinin ardından...

Milliler zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

A Milli Takım'a dev gelir! Avusturya galibiyetinin ardından...

Karşılaşmaya Merih Demiral'ın kaydettiği goller ve Mert Günok'un son dakika yaptığı hayati kurtarış damga vurdu.

A Milli Takım'a dev gelir! Avusturya galibiyetinin ardından...

Alınan bu galibiyetin ardından ay-yıldızlılar, Hollanda ile çeyrek finalde rakip oldu.

A Milli Takım'a dev gelir! Avusturya galibiyetinin ardından...

Bu maçın ardından o flaş gerçek ise ortaya çıktı. Milliler önemli bir gelirin de sahibi oldu.

A Milli Takım'a dev gelir! Avusturya galibiyetinin ardından...

Bizim Çocuklar, Avusturya galibiyetin ardından EURO 2024'te şimdiye kadar toplamda 16 milyon 250 bin euroluk bir gelir elde etti.

A Milli Takım'a dev gelir! Avusturya galibiyetinin ardından...

İŞTE EURO 2024'TE PARA ÖDÜLÜ DAĞITIM SİSTEMİ:

Katılım ücreti: 9,25 milyon euro
Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin euro
Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon euro
Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon euro
Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro
Turnuva ikincisi: 5 milyon euro
Şampiyon: 8 milyon euro

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