A Milli Takım'a dev gelir! Avusturya galibiyetinin ardından...
A Milli Takımı'mız EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya ile kozlarını paylaştı. Bizim Çocuklar rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler büyük bir başarıya imza atarken önemli bir gelirin de sahibi oldu. İşte haberin detayları...
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Karşılaşmaya Merih Demiral'ın kaydettiği goller ve Mert Günok'un son dakika yaptığı hayati kurtarış damga vurdu.
Alınan bu galibiyetin ardından ay-yıldızlılar, Hollanda ile çeyrek finalde rakip oldu.
Bu maçın ardından o flaş gerçek ise ortaya çıktı. Milliler önemli bir gelirin de sahibi oldu.
Bizim Çocuklar, Avusturya galibiyetin ardından EURO 2024'te şimdiye kadar toplamda 16 milyon 250 bin euroluk bir gelir elde etti.
İŞTE EURO 2024'TE PARA ÖDÜLÜ DAĞITIM SİSTEMİ:
Katılım ücreti: 9,25 milyon euro
Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin euro
Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon euro
Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon euro
Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro
Turnuva ikincisi: 5 milyon euro
Şampiyon: 8 milyon euro
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