Romanya yine sürpriz peşinde

EURO 2024 son 16 turunda bugün Romanya ile Hollanda karşılaşacak. Münih Futbol Arena'daki maç, TSİ 19.00'de başlayacak. Maçı Almanya'dan Zwayer yönetecek. Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Milli Takımımız'ın Avusturya'yla yapacağı maçı kazanan ekiple karşılaşacak. E Grubu'ndaki Romanya; Belçika, Slovakya ve Ukrayna ile mücadele etti. Tüm takımlar birer galibiyet ve beraberlikle dörder puan topladı. Averajla güçlü rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan Rumenler, son 16'ya kaldı. D Grubu'nda Avusturya, Fransa ve Polonya ile karşılaşan Hollanda, birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. 4 puanla 3. olan "Portakallar" en iyi üçüncüler arasından son 16'ya kalabildi. Romanya'da Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı 4 oyuncu forma giyiyor. Trabzonspor'dan Draguş, Gaziantep FK'den kaleci Nita, sağ kanat Sorescu ve Galatasaraylı Cicaldau, Romanya'nın başarısı için ter döküyor.

HOLLANDA ÜSTÜN

1924 Olimpiyat Oyunları'nda başlayan ve 100 yılı geçen rekabette Hollanda ile Romanya 14 kez karşı karşıya geldi. 10'unu Hollanda, 1'ini ise Romanya kazandı. Üç maç ise beraberlikle sonuçlandı. Romanya, rakibine karşı tek galibiyetini Ekim 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Sonrasındaki 17 yılda yapılan 4 maçı da Hollanda kazandı.

BANCU CEZALI

Romanya Milli Takımı'nda Bancu, cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Grup aşamasında iki sarı kart gören 31 yaşındaki savunma oyuncusu, Hollanda'ya karşı yok.