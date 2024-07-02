Haberler Haberler Romanya yine sürpriz peşinde

Romanya yine sürpriz peşinde

Sürpriz bir şekilde lider olarak son 16’ya kalan Rumenler, en iyi üçüncüler arasından çıkan Portakallar’la saat 19.00’da Münih’te kozlarını paylaşacak

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Romanya yine sürpriz peşinde

EURO 2024 son 16 turunda bugün Romanya ile Hollanda karşılaşacak. Münih Futbol Arena'daki maç, TSİ 19.00'de başlayacak. Maçı Almanya'dan Zwayer yönetecek. Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Milli Takımımız'ın Avusturya'yla yapacağı maçı kazanan ekiple karşılaşacak. E Grubu'ndaki Romanya; Belçika, Slovakya ve Ukrayna ile mücadele etti. Tüm takımlar birer galibiyet ve beraberlikle dörder puan topladı. Averajla güçlü rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan Rumenler, son 16'ya kaldı. D Grubu'nda Avusturya, Fransa ve Polonya ile karşılaşan Hollanda, birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. 4 puanla 3. olan "Portakallar" en iyi üçüncüler arasından son 16'ya kalabildi. Romanya'da Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı 4 oyuncu forma giyiyor. Trabzonspor'dan Draguş, Gaziantep FK'den kaleci Nita, sağ kanat Sorescu ve Galatasaraylı Cicaldau, Romanya'nın başarısı için ter döküyor.

HOLLANDA ÜSTÜN

1924 Olimpiyat Oyunları'nda başlayan ve 100 yılı geçen rekabette Hollanda ile Romanya 14 kez karşı karşıya geldi. 10'unu Hollanda, 1'ini ise Romanya kazandı. Üç maç ise beraberlikle sonuçlandı. Romanya, rakibine karşı tek galibiyetini Ekim 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Sonrasındaki 17 yılda yapılan 4 maçı da Hollanda kazandı.

BANCU CEZALI

Romanya Milli Takımı'nda Bancu, cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Grup aşamasında iki sarı kart gören 31 yaşındaki savunma oyuncusu, Hollanda'ya karşı yok.

Belçika elendi Cimbom harekete geçti!
Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! İşte o 9 kulüp
DİĞER
Annesi Serpil Çakmaklı, babası Yalçın Dümer... 28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti
Kabine'de bayrak değişimi | Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o isimler...
G.Saray'da ibre orta sahaya döndü!
F.Bahçe geleceğin yıldızını alacak!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Portekiz penaltılarla çeyrek finalde!
Ronaldo'nun büyük üzüntüsü! Gözyaşlarını tutamadı
Deprem mi oldu son dakika 2 Temmuz
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avusturya’da 5 maç Avusturya’da 5 maç 01:32
Beşiktaş'a bedava stoper! Transfer teklifi yapıldı Beşiktaş'a bedava stoper! Transfer teklifi yapıldı 01:15
Batshuayi'den dikkat çeken açıklama! Batshuayi'den dikkat çeken açıklama! 01:08
F.Bahçe transferi açıkladı! İşte sözleşme detayı F.Bahçe transferi açıkladı! İşte sözleşme detayı 01:08
Batshuayi resmen G.Saray'da! F.Bahçe'ye flaş gönderme Batshuayi resmen G.Saray'da! F.Bahçe'ye flaş gönderme 01:08
Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! 01:08
Daha Eski
İrfan Can takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız İrfan Can takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız 01:08
Fırtına'dan kaleci takviyesi! Fırtına'dan kaleci takviyesi! 01:08
Yönetimden flaş Dzeko kararı! Yönetimden flaş Dzeko kararı! 01:08
Portekiz basını duyurdu! Di Maria'dan transfer kararı Portekiz basını duyurdu! Di Maria'dan transfer kararı 01:08
Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı! Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı! 01:08
Osayi Samuel için 3 talip! Osayi Samuel için 3 talip! 01:08